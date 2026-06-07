В регионе сохраняется умеренно тёплая погода.

В понедельник, 8 июня, в Западно-Казахстанской области ночью будет ясная погода, а днём ожидается переменная облачность. После обеда прогнозируется дождь и гроза. Температура ночью +13°C, днём +24°C.

В Атырауской области ожидается преимущественно малооблачная и ясная погода, однако во второй половине дня возможны дожди. Температура ночью +15°C, днём +22°C.

В Мангистауской области в понедельник будет ясная погода без осадков. Днём западный ветер усилится до 6 м/с. Температура ночью +16°C, днём +24°C.

В Актюбинской области прогнозируют переменную облачность. Утром и днём вероятны дожди и грозы. Температура ночью +13°C, днём +20°C.