Начиная с 1 января 2027 года, в стране будет внедрен дифференцированный метод определения предельной годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по ипотеке.

В Казахстане планируют пересмотреть подход к расчету стоимости жилищных кредитов. Начиная с 1 января 2027 года, в стране будет внедрен дифференцированный метод определения предельной годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по ипотеке. Итоговый процент напрямую привяжут к коэффициенту LTV, который отражает соотношение суммы займа и стоимости залогового жилья. Об этом сообщается на официальном сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Соответствующий пакет поправок был подготовлен финансовым регулятором совместно с Национальным банком РК.

Сам индикатор LTV демонстрирует долю заемных средств в стоимости недвижимости и напрямую зависит от того, сколько денег покупатель готов внести сразу. Чем больше размер первоначального взноса, тем ниже коэффициент LTV, объем заемных средств и, соответственно, уровень кредитного риска для банка.

Разработанные изменения предусматривают следующие пороговые значения для максимальных ставок по ипотеке:

До 20% - если коэффициент LTV составляет до 0,7 включительно;

До 25% - если коэффициент LTV превышает отметку 0,7.

- Таким образом, заёмщики, приобретающие жильё с первоначальным взносом не менее 30% от его стоимости, смогут получать ипотечные жилищные займы по более низкой стоимости, - говорится в сообщении.

До введения новых правил регуляторы предусмотрели переходный период. В промежутке с 1 июля 2026 года по 1 января 2027 года предельный размер годовой эффективной ставки по ипотечным жилищным займам останется без изменений и будет зафиксирован на действующем уровне - 25%.