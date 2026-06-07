Полиция призывает всех участников дорожного движения быть внимательными, уважать друг друга и заботиться о безопасности своей и окружающих.

С наступлением летнего сезона на дорогах становится больше велосипедистов и пользователей электросамокатов. В связи с этим полиция напоминает о важности соблюдения правил безопасности.

Перед поездкой обязательно надевайте защитный шлем и проверяйте исправность велосипеда или самоката. Особое внимание следует уделить тормозам, рулю, колесам, фарам и световозвращателям.

Для безопасного передвижения рекомендуется пользоваться велодорожками, соблюдать требования дорожных знаков и сигналов светофора. При пересечении пешеходного перехода необходимо спешиться и перейти дорогу пешком.

Во время движения не стоит пользоваться телефоном, ездить в наушниках, выполнять опасные маневры или устраивать гонки. Такие действия могут привести к серьезным последствиям.

Полиция призывает всех участников дорожного движения быть внимательными, уважать друг друга и заботиться о безопасности своей и окружающих.