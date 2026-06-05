Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка принял решение снизить базовую ставку до 17%.

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка РК принял решение снизить базовую ставку до 17,00% годовых с процентным коридором +/- 1 процентный пункт. Как пояснили в пресс-службе Нацбанка, смягчение монетарной политики стало возможным благодаря обновленным макроэкономическим прогнозам и заметному замедлению инфляционных процессов в стране.

Почему снизили ставку: инфляция идет на спад

Главным драйвером для решения регулятора стало реальное замедление роста цен. По итогам мая 2026 года годовая инфляция в Казахстане опустилась до 10,4% (для сравнения: в сентябре прошлого года она фиксировалась на пиковых 12,9%).

Ситуация по секторам выглядит следующим образом:

Продукты питания: Продовольственная инфляция замедлилась до 10,7%. Цены начали расти медленнее благодаря удешевлению овощей, фруктов и социально значимых товаров.

Услуги: Рост цен в этом секторе притормозил до 8,7% на фоне стабилизации тарифов на коммунальные услуги (ЖКУ) и выравнивания спроса.

Непродовольственные товары: Инфляция здесь замерла на отметке 11,7%. Сдерживать ценники помогают окрепший курс тенге и охлаждение рынка потребительского кредитования.

Месячный рост цен в мае замедлился до 0,7%, а инфляционные ожидания обычного населения упали ниже привычных 13-14% и сейчас составляют 12,7%. При этом финансовые эксперты прогнозируют, что к концу 2026 года инфляция в стране зафиксируется на уровне 10%.

Нефть по 90 долларов и оптимистичный прогноз по ВВП

Нацбанк обновил свой базовый сценарий развития экономики. Из-за геополитического кризиса на Ближнем Востоке аналитики пересмотрели ожидания по стоимости нефти марки Brent - до конца текущего года прогнозируется высокая цена в районе 90 долларов за баррель. В последующие годы (2027-2028) заложено плавное снижение стоимости сырья до 75 и 65 долларов соответственно.

Благодаря дорогой нефти и высокой экономической активности Нацбанк заметно улучшил прогноз роста ВВП Казахстана на 2026 год - теперь он оценивается в границах 4,5-5,5%.

Что будет с ценами дальше

Официальный прогноз инфляции на 2026 год оптимистично снижен до 9-11% (вместо прошлых 9,5-11,5%). Эксперты ожидают, что уже в этом году рост цен наконец-то перейдет к однозначным показателям. По планам Нацбанка, к 2027 году инфляция должна упасть до 5,5-7,5%, а к 2028 году - закрепиться на целевой отметке в 5%.

Тем не менее, регулятор отмечает, что расслабляться рано. Баланс рисков все еще смещен в сторону возможного роста цен. Главными внутренними угрозами остаются масштабные государственные вливания в экономику, нестабильные ожидания рынка, а также продолжающиеся тарифные реформы на коммунальные услуги и топливо. Именно поэтому Нацбанк пока сохранит умеренно жесткие условия, чтобы контролировать рынок.

Полный доклад с детальными расчетами будет опубликован на сайте Нацбанка 10 июня 2026 года. Следующее плановое решение по базовой ставке финансовый регулятор огласит 24 июля 2026 года в 12:00 по времени Астаны.