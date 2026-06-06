Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) опубликовал новые пороги минимальной достаточности (ПМД) для использования пенсионных накоплений на 2026 год. Это уже второе повышение за год, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) опубликовал новые пороги минимальной достаточности (ПМД) для использования пенсионных накоплений на 2026 год. Это уже второе повышение за год, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

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Теперь для доступа к пенсионным излишкам 20-летнему казахстанцу нужно накопить минимум 6 670 000 тенге, 30-летнему – 9 750 000 тенге, а 40-летнему – 13 370 000 тенге.

Если на счету меньше этой суммы, воспользоваться накоплениями не получится.

Второе повышение за год

Это уже второе повышение порогов достаточности в 2026 году. В январе их увеличили на 10 процентов. Тогда это была привычная, регулярная индексация.

После того повышения минимальная сумма накоплений для использования пенсионных излишков составляла:

• для 20-летних – 3,72 миллиона тенге;

• для 30-летних – 5,12 миллиона тенге;

• для 40-летних – 6,72 миллиона тенге;

• для 50-летних – 8,57 миллиона тенге;

• для 60-летних – 10,7 миллиона тенге.

Спустя полгода пороги стали ещё выше из-за новой методики их расчёта.

Новая методика расчёта

В этот раз пороги выросли из-за того, что их считали по новой формуле. Она сложнее, чем предыдущая.

Теперь в Казахстане при подсчёте лимитов учитывают возраст человека, сколько лет ему осталось до пенсии, ожидаемую продолжительность жизни, будущие пенсионные взносы и инвестиционный доход от накоплений.

Так решили оценивать, сколько денег человеку понадобится после выхода на пенсию. Всё, что выше этого уровня, по-прежнему считается "излишками", которыми можно воспользоваться.

"Обеспечить хорошую старость"

О новой методике расчёта порогов в правительстве начали говорить ещё в марте. Тогда министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев заявил, что за последние пять лет казахстанцы изъяли из ЕНПФ около 5 триллионов тенге и большая часть этих денег пришлась на молодёжь.

Как отметил министр, такая тенденция "может негативно сказаться на будущих пенсиях". Поэтому там решили пересмотреть подход к расчёту порогов достаточности. Так хотят сохранить пенсионные накопления людям и обеспечить им "достойный доход после выхода на пенсию".

"У них нет накоплений, и в будущем они будут получать только минимальную базовую пенсию – от 35 до 80 тысяч тенге. На такие деньги прожить сложно", – заявил министр.

Тем временем список целей, на которые можно потратить пенсионные накопления, продолжает сокращаться. С 4 декабря в Казахстане запретили использовать деньги из ЕНПФ на офтальмологическое лечение, а ранее ограничения коснулись и стоматологических услуг.