В посёлке Долинка Карагандинской области 10-летний ребёнок получил тяжёлую электротравму и был госпитализирован в реанимацию, передаёт Мой Город со ссылкой на на Tengrinews.kz.

Как сообщили родственники, мальчика ударило током после того, как он забрался на металлическую опору линии электропередачи, расположенную рядом с детской площадкой.

Инцидент произошёл в переулке Заводском. По словам сестры пострадавшего, её младший брат Сергей поднялся на металлическую конструкцию линии электропередачи с напряжением 6000 вольт, после чего получил удар током и упал с высоты.

В настоящее время ребёнок находится в реанимации в тяжёлом состоянии. У него зафиксированы серьёзные ожоги, а также травмы, полученные при падении.

"Мы ждём новостей от врачей и молимся за его выздоровление. Больше всего нас тревожит то, что эта опора находилась в свободном доступе, буквально в нескольких метрах от детской площадки. Дети постоянно ходят там и залезают на неё", — рассказала родственница мальчика.

Родные отмечают, что даже спустя несколько дней после происшествия территория по-прежнему не ограждена, а предупреждающие знаки отсутствуют. При этом они подчёркивают, что не обвиняют конкретных людей и рассчитывают на объективную проверку.

"Мы просим только обратить внимание на эту ситуацию и сделать всё возможное, чтобы подобное больше не произошло. Сегодня в реанимации находится мой брат, а завтра на его месте может оказаться любой другой ребёнок", — говорят родственники.

В департаменте полиции Карагандинской области подтвердили факт получения травмы.

"Материалы направлены для установления признаков уголовного правонарушения в территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Карагандинской области", — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка произошедшему.