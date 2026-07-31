В Уральске утонула девушка, спасшая 16-летнего подростка

Трагедия произошла 16 июля на реке Урал в районе Ремзавода на необорудованном для купания пляже. Погибшая Алсу Ермагамбетова не умела плавать, но бросилась на помощь тонущему человеку.

В тот день Алсу вместе с подругой и двумя знакомыми отдыхала на берегу, радуясь успешному поступлению в медицинский колледж.

Как рассказала тетя погибшей Айгуль Хусаинова, девушка жила и училась в селе Теректи Теректинского района, где ее воспитывала бабушка. Школу Алсу окончила на "хорошо" и "отлично", активно занималась спортом и имела множество грамот.

- Они сидели на берегу, пили сок, ели пиццу. Позже Алсу и ее подруга Милана зашли в воду по колено, а 16-летний подросток прошел дальше. В какой-то момент он стал звать на помощь. Сначала это приняли за шутку, но затем поняли, что он тонет. Не умевшая плавать Алсу бросилась в воду. Парню удалось выбраться, ему также пытался помочь подоспевший мужчина, но Алсу спасти не успели, - поделилась подробностями трагедии Айгуль Хусаинова.

По словам родственницы, подруга видела лишь поднятую руку девушки перед тем, как она ушла под воду. Прибывшие через 40 минут спасатели обнаружили тело в 40 метрах ниже по течению. Медики скорой помощи констатировали смерть.

Прощание с погибшей прошло 20 июля.



- Это невыносимая боль для бабушки, которая вырастила и воспитала Алсу. Она никогда не отпускала ее купаться из-за страха воды. Алсу мечтала стать врачом и вылечить бабушку, ведь в нашей семье медиков нет, - добавила тетя девушки.

Ранее, 25 июля 2026 года, в Уральске на базе отдыха "Арна" утонул шестилетний мальчик.