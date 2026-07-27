Шестилетний мальчик утонул на базе отдыха в Уральске

В социальных сетях распространилось сообщение о том, что якобы 25 июля на базе отдыха "Арна" утонул шестилетний мальчик. Пользователь под ником akk28110 - опубликовала пост с просьбой отыскать свидетелей, которые пытались реанимировать ее сына. В комментариях пользователи выразили благодарность медику скорой помощи, которая случайно оказалась на пляже и около часа боролась за жизнь ребенка до приезда специализированной бригады. Малыша госпитализировали, но, к сожалению, по информации очевидцев, он скончался в реанимации.

Редакция "Мой ГОРОД" обратилась за официальными комментариями в департамент полиции ЗКО, ДЧС ЗКО, управление здравоохранения ЗКО и городской отдел образования.

В пресс-службе ДЧС журналистов перенаправили в облздрав. В управлении здравоохранения пообещали прокомментировать ситуацию позже. В департаменте полиции коореспондентов перенаправили в ДЧС. В отделе образования сообщили, что на данный момент у них нет подтвержденной информации и направили в полицию.

Между тем, корреспонденты "МГ" побывали на месте происшествия и поговорили со старшим спасателем базы отдыха "Арна" Марселем Гумаровым. Он подтвердил, что инцидент случился в субботу, 25 июля. В тот день из-за аномальной жары на пляже было много отдыхающих.

- На каждых 20 метрах дежурили шесть спасателей, все нормы безопасности были соблюдены. Сотрудники реагировали на появление нетрезвых посетителей и следили за детьми, а по громкой связи каждые 10 минут напоминали родителям о необходимости присматривать за детьми, - рассказал Марсель Гумаров.

По его словам, нередко возникают ситуации, когда один взрослый приходит на пляж сразу с пятью-шестью детьми, за которыми физически невозможно уследить.

- Если мы видели, что человек приходит нетрезвым, мы не пускали его на территорию. Но некоторые умудрялись выпивать уже во время отдыха, хотя распитие алкоголя у нас строго запрещено, - отметил спасатель.

Он подробно рассказал о моменте поисков и спасения ребенка.

- Как только поступили сведения, что утонул ребенок, четверо спасателей сразу бросились на поиски. Несмотря на то, что у нас чистая прозрачная вода и благоустроенный пляж, из-за огромного скопления людей вода в тот момент стала мутной. К сожалению, мальчик пробыл под водой около двух-трех минут - его обнаружили всего в полутора метрах от берега. Мальчика из воды вытащил один из наших спасателей. У него еще прощупывался пульс, реанимационные мероприятия проводились до приезда скорой помощи. Спасти малыша пытались все, - отметил он.

Владелец базы отдыха Айбек Хасенов лично вызвал скорую помощь и постоянно держал связь с медиками, которые боролись за жизнь ребенка. На пляже в тот момент оказались двое медицинских работников - Анна и Асель, которые самоотверженно спасали мальчика. Руководство базы также поддерживало связь с мамой ребенка, однако, несмотря на все усилия, трагедии избежать не удалось, и жизнь мальчика унесла эта страшная стихия.

В завершение старший спасатель напомнил, что главную ответственность за безопасность детей несут исключительно родители, а не братья, тети или посторонние люди.

- Мы убедительно просим отдыхающих приходить на пляж трезвыми и приводить ровно столько детей, сколько вы способны контролировать самостоятельно. Не оставляйте детей без присмотра и не заходите в воду спиной к ним. На территории базы отдыха есть бесплатные спасательные жилеты, баллоны и нарукавники, но средства безопасности нужно иметь и при себе. У нас работают и медики, и профессиональные спасатели, но в тот день из-за жары и огромного наплыва людей избежать трагедии, увы, не удалось, - заключил он.

Владелец базы отдыха "Арна" Айбек Хасенов выразил искренние соболезнования родителям погибшего мальчика.

К настоящему времени, официальный комментарий от ДЧС, ДП и управления здравоохранения получить не удалось.