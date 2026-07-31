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Социум

Общественный транспорт проверяют полицейские в Уральске

За время проверок уже выявили 265 нарушений ПДД.
Кристина Кобина
Общественный транспорт проверяют полицейские в Уральске
Фото: Polisia.kz.

Полицейские вышли на рейд: они проверяют общественный транспорт, смотрят на его техническое состояние, проверяют документы и следят, чтобы перевозчики не работали нелегально, сообщает Polisia.kz.

- Всего за время проверок в Уральске выявили 265 нарушений ПДД. Больше всего внимания привлекли те, кто решил подзаработать на перевозках незаконно - таких набралось 11 человек. Еще 7 водителей рискнули выехать на встречную полосу, а 16 нарушили правила перевозки пассажиров и багажа. Всех нарушителей привлекли к ответственности по закону, - пояснили в Polisia.kz.

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Профилактический рейд продолжается. Департамент полиции ЗКО напоминает всем водителям и перевозчикам: будьте аккуратнее на дорогах и строго соблюдайте правила.

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