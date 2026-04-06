Троих пострадавших эвакуировали вертолётом.

В Каркаралинском районе Карагандинской области 5 апреля произошло ДТП с участием вахтового автобуса. В момент аварии в салоне находились 50 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Инцидент зафиксирован в 15 километрах от села Бесоба. Для оказания экстренной помощи пострадавшим на место прибыли спасатели и авиация. Воздушным судном "Казавиаспас" троих пострадавших доставили в медицинские учреждения Караганды. Еще 30 человек в сопровождении бригад Центра медицины катастроф и скорой помощи перевезли в больницу поселка Ботакара.

По данным медиков, состояние госпитализированных оценивается как средней степени тяжести. В ликвидации последствий аварии задействованы силы МЧС, полиция и специалисты трассового медико-спасательного пункта "Матак". В настоящее время ситуация находится под контролем профильного министерства.