В ходе обысков было изъято около 40 тысяч долларов и 10 тысяч евро, внедорожник Range Rover, 18 смартфонов, а также 12 ноутбуков и планшетов.

Силовые структуры Казахстана и Украины ликвидировали в Киеве масштабную сеть call-центров, через которые местных жителей вовлекали в международный оборот синтетических наркотиков. Организаторы схемы искали в столице Украины исполнителей для работы на территории Казахстана. О подробностях совместной спецоперации рассказали в МВД РК.

Совместный рейд оперативников двух стран прошел в Киеве. По версии следствия, разгромленные офисы подчинялись одной из транснациональных преступных группировок. Эта сеть контролировала производство и сбыт "синтетики" в странах Европы и СНГ.

Киевские центры выполняли роль рекрутинговых агентств. Нанятые менеджеры и операторы целенаправленно искали, отбирали и вербовали людей, которые затем должны были работать фасовщиками и закладчиками наркотиков в городах Казахстана.

- В результате проведенных мероприятий задержаны 11 человек. Установлены роли каждого участника преступной схемы, включая организаторов, старших операторов и сотрудников офисов, непосредственно занимавшихся вербовкой потенциальных исполнителей, - отметил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Ельдар Абдикенов.

Полицейские нагрянули с обысками одновременно по девяти адресам. В подпольных офисах изъяли внушительный арсенал техники и ценностей: около 40 тысяч долларов и 10 тысяч евро, внедорожник Range Rover, 18 смартфонов, а также 12 ноутбуков и планшетов, с помощью которых велась координация сети.

- В настоящее время проводится извлечение и анализ информации с изъятой компьютерной техники, устанавливаются аккаунты организаторов преступной деятельности, а также ведется параллельное финансовое расследование, - рассказал Ельдар Абдикенов.

В МВД подчеркивают, что разгром этой инфраструктуры перекроет канал вовлечения казахстанцев в наркопреступность и поможет выйти на главных боссов международного наркобизнеса. К слову, это не первый пример успешной работы двух стран: ранее в Одессе силовики закрыли мошеннический call-центр, сотрудники которого массово обманывали граждан Казахстана.