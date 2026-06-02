МВД Казахстана совместно с Национальной полицией Украины провели масштабную международную спецоперацию и ликвидировали крупный мошеннический call-центр.

Преступная группа базировалась в Одессе и на протяжении долгого времени целенаправленно "работала" по гражданам Казахстана. По предварительным данным, жертвами аферистов стали более 120 человек, а общая сумма ущерба превысила 85 миллионов тенге, сообщает polisia.kz.

О схеме работы группировки рассказал начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Сүйінбай.

- Злоумышленники использовали современные методы социальной инженерии. Представляясь сотрудниками сотовых операторов, банков, правоохранительных органов или госструктур, они убеждали казахстанцев устанавливать на смартфоны вредоносные приложения. Получив удаленный доступ к телефонам, они попросту похищали деньги и персональные данные, - сообщил Жандос Сүйінбай.

В рамках спецоперации силовики провели восемь санкционированных обысков. Улов оказался внушительным. У мошенников изъяли:

два элитных автомобиля;

26 компьютеров и 49 мобильных телефонов;

пошаговые инструкции и сценарии психологического воздействия на жертв (так называемые "скрипты");

государственную символику Республики Казахстан (вероятно, использовалась для видеозвонков или создания антуража "официальных кабинетов").

По итогам облавы задержаны девять граждан Украины. Сейчас все они водворены в изолятор временного содержания. Следователи проверяют их причастность к другим аналогичным преступлениям как в Казахстане, так и в других странах.

В МВД РК в очередной раз призвали казахстанцев включать критическое мышление при подозрительных звонках.