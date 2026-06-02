Преступная группа базировалась в Одессе и на протяжении долгого времени целенаправленно "работала" по гражданам Казахстана. По предварительным данным, жертвами аферистов стали более 120 человек, а общая сумма ущерба превысила 85 миллионов тенге, сообщает polisia.kz.
О схеме работы группировки рассказал начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Сүйінбай.
- Злоумышленники использовали современные методы социальной инженерии. Представляясь сотрудниками сотовых операторов, банков, правоохранительных органов или госструктур, они убеждали казахстанцев устанавливать на смартфоны вредоносные приложения. Получив удаленный доступ к телефонам, они попросту похищали деньги и персональные данные, - сообщил Жандос Сүйінбай.
В рамках спецоперации силовики провели восемь санкционированных обысков. Улов оказался внушительным. У мошенников изъяли:
два элитных автомобиля;
26 компьютеров и 49 мобильных телефонов;
пошаговые инструкции и сценарии психологического воздействия на жертв (так называемые "скрипты");
государственную символику Республики Казахстан (вероятно, использовалась для видеозвонков или создания антуража "официальных кабинетов").
По итогам облавы задержаны девять граждан Украины. Сейчас все они водворены в изолятор временного содержания. Следователи проверяют их причастность к другим аналогичным преступлениям как в Казахстане, так и в других странах.
В МВД РК в очередной раз призвали казахстанцев включать критическое мышление при подозрительных звонках.
- Помните: сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не требуют оформлять кредиты или переводить деньги на какие-то "безопасные счета". Не устанавливайте сторонние приложения по просьбе неизвестных лиц, не передавайте коды подтверждения, пароли и доступ к своим смартфонам третьим лицам, - напомнил главный киберполицейский страны.