Специализированный суд по делам несовершеннолетних Карагандинской области вынес приговор бывшему директору сельской школы, его супруге и их дочери по делу о многолетнем насилии над шестью приёмными детьми.

Как установил суд, супруги взяли детей-сирот на патронатное воспитание в 2018 году. В течение последующих пяти лет несовершеннолетние систематически подвергались физическому и психологическому насилию.

Следствие также установило, что глава семьи использовал государственные выплаты, предназначенные для содержания детей, в личных целях. По данным суда, более 6,2 млн тенге были потрачены на азартные игры и букмекерские ставки.

К издевательствам над детьми оказалась причастна и родная дочь супругов. Несмотря на несовершеннолетний возраст на момент совершения преступлений, она регулярно избивала приёмных детей различными предметами. Суд пришёл к выводу, что родители не только не препятствовали происходящему, но и фактически допускали такое поведение.

Вину подсудимых подтвердили показания потерпевших, свидетелей, а также результаты экспертиз. Суд признал отягчающим обстоятельством нарушение обязанностей по воспитанию и защите детей.

Бывший директор школы приговорён к 12 годам лишения свободы, его супруга — к 10 годам. Их дочь получила 4 года и 8 месяцев заключения.

Кроме того, осуждённые обязаны выплатить каждому из шести пострадавших по 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда, а также возместить государству ущерб в размере 6,2 млн тенге.

Суд также вынес частное постановление в адрес отдела образования Каркаралинского района из-за выявленных нарушений в работе ответственных органов. Приговор пока не вступил в законную силу.