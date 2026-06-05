Глава регулятора рассказал, как принималось решение на заседании Комитета по денежно-кредитной политике.

Снижение базовой ставки в Казахстане не приведет к массовому оттоку средств с банковских вкладов. Такое мнение в ходе брифинга озвучил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов, комментируя опасения о том, что депозиты могут потерять свою привлекательность для населения и заставить граждан искать более выгодные альтернативы для инвестиций.

Глава регулятора подробно рассказал журналистам, как принималось решение на заседании Комитета по денежно-кредитной политике. По его словам, экономисты рассматривали несколько сценариев смягчения монетарной политики - со снижением ставки на 0,25%, 0,5% и 1%. В итоге Нацбанк выбрал максимальный шаг, отреагировав на устойчивый тренд: инфляция в стране успешно падает уже восьмой месяц подряд.

Тимур Сулейменов признал, что доходность по вкладам традиционно привязана к решениям регулятора, однако призвал заемщиков и вкладчиков оценивать реальную чистую прибыль.

- Как это повлияет на депозиты? Депозиты обычно следуют за базовой ставкой, примерно на ту же самую величину. Но главное для людей, которые сохраняют свои сбережения - это дифференциал между фактической инфляцией и ставкой депозитов. Сейчас если фактическая инфляция 10,4%, а депозитные ставки около 19-20%, даже если они снизятся на 1%, все равно с лихвой депозитные ставки перекрывают инфляцию, - заявил Тимур Сулейменов.

В завершение глава ведомства подчеркнул, что финрегулятор не прогнозирует сокращения объемов накоплений граждан в банковском секторе.

Напомним, Национальный банк Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку с 18% до 17% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт. Данный пересмотр стал первым изменением ключевой ставки с октября 2025 года.