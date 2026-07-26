Что делать в первые 60 секунд, если вы случайно передали личные данные мошенникам?

В АРРФР предупредили казахстанцев о всплеске ИИ-мошенничества и дипфейков, а также рассказали, как защитить свои деньги, карты и аккаунты при утечке данных.

Мошенники всё чаще используют нейросети: подделывают голоса родных, создают дипфейки и генерируют убедительные фейковые письма. В Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка предупредили о росте таких угроз и напомнили: сотрудники банков и госорганов никогда не запрашивают по телефону пароли и коды из SMS.

Как уберечь аккаунты и деньги

Для защиты включите двухфакторную аутентификацию и устанавливайте сложные пароли. Никогда не публикуйте в сети фото документов и карт и не загружайте сканы с личной информацией в непроверенные ИИ-сервисы.

При подозрительных звонках или сообщениях с просьбой срочно перевести деньги сразу кладите трубку. Не устанавливайте сторонние программы и перепроверяйте информацию по официальным номерам.

Экстренный алгоритм: действия при утечке данных

Если вы случайно кликнули по сомнительной ссылке или передали реквизиты аферистам, действуйте за секунды: