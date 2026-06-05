В России в городе подольск женщина случайно нашла ключ от чужой квартиры в ботинке и обокрала жильё. Об этом 5 июня сообщили в УМВД России по городу, передает Мой Город.

28-летняя жительница Москвы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шла по микрорайону Кузнечики босиком. Зайдя в подъезд, она поднялась на 16-й этаж и обратила внимание на стоявшую у двери чужую обувь, которую решила забрать.

Однако внутри ботинок оказался ключ от одной из квартир. Воспользовавшись находкой, женщина открыла дверь, проникла в жилище и похитила два ноутбука, одежду, водительское удостоверение, парфюм, наушники и зарядное устройство.

Позже украденные вещи она продала, а вырученные деньги потратила на личные нужды.

"В ходе изучения записей с камер видеонаблюдения полицейские установили и задержали подозреваемую в совершении противоправного деяния. Ей оказалась женщина, неоднократно судимая за кражи, а также за присвоение и растрату", – отметили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В настоящее время подозреваемая находится под стражей, а похищенное имущество возвращено владельцам.