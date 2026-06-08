Взрослые преступники создают фейковые аккаунты, чтобы втереться в доверие к детям. Чек-лист от МВД: как вовремя заметить онлайн-груминг и защитить своего ребенка.

Министерство внутренних дел Казахстана предупреждает родителей о рисках онлайн-груминга - схемы, при которой взрослые злоумышленники выдают себя за сверстников в соцсетях и онлайн-играх, чтобы войти в доверие к детям. Ведомство подготовило рекомендации, как распознать эту угрозу на ранней стадии.

Как правило, общение начинается со стандартного знакомства на игровых платформах или в мессенджерах. Преступники часто используют фейковые аккаунты с фотографиями подростков, чтобы не вызывать подозрений.

Развитие контакта происходит по строгому алгоритму:

Сближение: злоумышленник общается с ребенком ежедневно, проявляет повышенный интерес к его личной жизни, школьным делам и переживаниям, позиционируя себя как близкого друга.

Сбор информации: в ходе бесед выведываются конфиденциальные данные - адрес проживания, распорядок дня, состав семьи и круг общения.

Переход к давлению: на определенном этапе появляются просьбы прислать личные фотографии, видео или перейти на интимные темы. При этом собеседник требует держать переписку в тайне или применяет психологический шантаж.

В ведомстве подчеркивают, что цифровая среда требует от родителей такой же бдительности, как и реальная жизнь.

Детям необходимо разъяснить базовые правила общения в интернете:

Не вступать в диалог с незнакомцами и сразу блокировать подозрительные аккаунты. Не передавать третьим лицам личные данные: номера телефонов, адреса и место учебы. Категорически запрещено отправлять свои фотографии или видеозаписи сторонним пользователям. Немедленно прекращать общение, если собеседник просит скрыть факт переписки от родителей или задает некорректные вопросы.

МВД призывает родителей регулярно отслеживать изменения в онлайн-активности детей, проверять настройки конфиденциальности в их гаджетах и поддерживать доверительные отношения, чтобы ребенок мог вовремя сообщить о подозрительном контакте.