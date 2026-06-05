У него нашли 570 грамм мефедрона.

По данным департамента полиции ЗКО, сотрудники управления по противодействию наркопреступности в ходе оперативно-профилактического мероприятия остановили легковой автомобиль. Во время осмотра машины полицейские обнаружили три крупных свертка, внутри которых находились 75 зип-пакетов с наркотическим веществом.

Позже при обыске по месту жительства подозреваемого были найдены еще один пакет и 28 зип-пакетов с аналогичным содержимым. Также изъяты электронные весы, кофемолка, упаковочные материалы и изолента. Экспертиза установила, что изъятое вещество является мефедроном. Общий вес наркотика составил 570 граммов.

По предварительной информации, задержанный выполнял роль так называемого "складмена" интернет-магазина по продаже наркотиков, который работал через мессенджер Telegram.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Полицейские продолжают устанавливать других участников преступной схемы и каналы поставки наркотиков. Иная информация в интересах следствия не разглашается.