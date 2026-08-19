Как проверить, дадут ли ипотеку в Казахстане

Эксперты Krisha.kz рассказали, какие требования стоит изучить и что проверить у себя до похода в банк.
Проверьте кредитную историю
Сначала запросите свою кредитную историю. В ней видны действующие и погашенные кредиты, а также просрочки.
Проверить её можно онлайн через eGov или Первое кредитное бюро.
Если есть текущие просрочки или непогашенные долги, сначала лучше разобраться с ними. Даже старые просрочки могут повлиять на решение банка.
Если кредитной истории вообще нет, это тоже может усложнить оценку заёмщика.
Посчитайте кредитную нагрузку
Банк учитывает не только будущий ипотечный платёж, но и уже существующие обязательства.
Поэтому перед ипотекой желательно закрыть потребительские кредиты и рассрочки. Чем меньше ежемесячных платежей, тем больше дохода остаётся для ипотеки.
Платежи по всем кредитам в совокупности не должны превышать установленный уровень кредитной нагрузки (50% от от дохода).
Проверьте официальный доход
Если часть зарплаты вы получаете неофициально, банк может её не учитывать. В результате официального дохода может оказаться недостаточно для нужной суммы кредита.
Проверьте пенсионные отчисления в ЕНПФ - они должны соответствовать вашей реальной зарплате.
Если официальных мест работы несколько, также предоставьте банку информацию о дополнительных доходах.
Не меняйте место работы перед ипотекой
Банки обращают внимание на стаж на последнем месте работы. Обычно требуется не менее шести месяцев, а пенсионные отчисления за этот период должны быть непрерывными.
Поэтому, если планируете ипотеку в ближайшее время, резкая смена работы может снизить шансы на одобрение.
Проверьте первоначальный взнос
Теперь посчитайте, сколько денег у вас есть и какую сумму потребуется занять у банка.
- Если планируете ипотеку в коммерческом банке, ориентир - не менее 20% от стоимости жилья.
Например, квартира стоит 30 млн тенге. При первоначальном взносе 20% нужно накопить 6 млн тенге. В кредит останется 24 млн.
Чем больше первоначальный взнос, тем меньше сумма кредита и ежемесячный платёж.
- Если планируете ипотеку в Отбасы банке - необходимо накопить 50% от стоимости жилья на депозите и выполнить требования по оценочному показателю (ОП).
Если часть первоначального взноса находится не на депозите в Отбасы, а, например, на обычном депозите, после внесения всей суммы ОП не вырастет сразу. ОП формируется со временем.
Поэтому, если планируете ипотеку в Отбасы банке, деньги лучше заранее разместить на жилищном депозите и заложить время для формирования нужного ОП.
Помните, что помимо первоначального взноса заёмщику придётся оплатить ещё целый список расходов: сколько денег нужно для ипотеки
Рассчитайте будущий платёж
Заранее определите, какую сумму в месяц вы сможете стабильно отдавать банку.
Для этого можно присмотреть жильё и рассчитать ипотеку на разные сроки, например, на 10, 15 или 20 лет. Кредитные калькуляторы есть на сайтах банков.
Изучите требования банков
Заранее сравните условия ипотеки в разных банках:
- процентную ставку,
- первоначальный взнос,
- максимальный срок,
- требования к жилью.
Это поможет понять, какая ипотечная программа и в каком банке вам подходит больше остальных.
Обязательно выясните, какие требования у банка к залоговой недвижимости - год постройки, тип дома, состояние, документы и другие ограничения.
Какой год постройки подходит под ипотеку в 2026 году
Как понять, что вы готовы к ипотеке
Перед подачей заявки проверьте пять пунктов:
- Есть первоначальный взнос.
- Нет проблем с кредитной историей.
- Официальный доход достаточный.
- Текущая кредитная нагрузка посильная.
- Выбранное жильё соответствует требованиям банка.
И только после этого подавайте заявку.