Как проверить, дадут ли ипотеку в Казахстане

Как заранее узнать свои шансы на одобрение ипотеки, рассказали эксперты.

Эксперты Krisha.kz рассказали, какие требования стоит изучить и что проверить у себя до похода в банк.

Проверьте кредитную историю

Сначала запросите свою кредитную историю. В ней видны действующие и погашенные кредиты, а также просрочки.

Проверить её можно онлайн через eGov или Первое кредитное бюро.

Если есть текущие просрочки или непогашенные долги, сначала лучше разобраться с ними. Даже старые просрочки могут повлиять на решение банка.

Если кредитной истории вообще нет, это тоже может усложнить оценку заёмщика.

Посчитайте кредитную нагрузку

Банк учитывает не только будущий ипотечный платёж, но и уже существующие обязательства.

Поэтому перед ипотекой желательно закрыть потребительские кредиты и рассрочки. Чем меньше ежемесячных платежей, тем больше дохода остаётся для ипотеки.

Платежи по всем кредитам в совокупности не должны превышать установленный уровень кредитной нагрузки (50% от от дохода).

Проверьте официальный доход

Если часть зарплаты вы получаете неофициально, банк может её не учитывать. В результате официального дохода может оказаться недостаточно для нужной суммы кредита.

Проверьте пенсионные отчисления в ЕНПФ - они должны соответствовать вашей реальной зарплате.

Если официальных мест работы несколько, также предоставьте банку информацию о дополнительных доходах.

Не меняйте место работы перед ипотекой

Банки обращают внимание на стаж на последнем месте работы. Обычно требуется не менее шести месяцев, а пенсионные отчисления за этот период должны быть непрерывными.

Поэтому, если планируете ипотеку в ближайшее время, резкая смена работы может снизить шансы на одобрение.

Проверьте первоначальный взнос

Теперь посчитайте, сколько денег у вас есть и какую сумму потребуется занять у банка.

Если планируете ипотеку в коммерческом банке, ориентир - не менее 20% от стоимости жилья.

Например, квартира стоит 30 млн тенге. При первоначальном взносе 20% нужно накопить 6 млн тенге. В кредит останется 24 млн.

Чем больше первоначальный взнос, тем меньше сумма кредита и ежемесячный платёж.

Если планируете ипотеку в Отбасы банке - необходимо накопить 50% от стоимости жилья на депозите и выполнить требования по оценочному показателю (ОП).

Если часть первоначального взноса находится не на депозите в Отбасы, а, например, на обычном депозите, после внесения всей суммы ОП не вырастет сразу. ОП формируется со временем.

Поэтому, если планируете ипотеку в Отбасы банке, деньги лучше заранее разместить на жилищном депозите и заложить время для формирования нужного ОП.

Помните, что помимо первоначального взноса заёмщику придётся оплатить ещё целый список расходов: сколько денег нужно для ипотеки

Рассчитайте будущий платёж

Заранее определите, какую сумму в месяц вы сможете стабильно отдавать банку.

Для этого можно присмотреть жильё и рассчитать ипотеку на разные сроки, например, на 10, 15 или 20 лет. Кредитные калькуляторы есть на сайтах банков.

Изучите требования банков

Заранее сравните условия ипотеки в разных банках:

процентную ставку,

первоначальный взнос,

максимальный срок,

требования к жилью.

Это поможет понять, какая ипотечная программа и в каком банке вам подходит больше остальных.

Обязательно выясните, какие требования у банка к залоговой недвижимости - год постройки, тип дома, состояние, документы и другие ограничения.

Какой год постройки подходит под ипотеку в 2026 году

Как понять, что вы готовы к ипотеке

Перед подачей заявки проверьте пять пунктов:

Есть первоначальный взнос. Нет проблем с кредитной историей. Официальный доход достаточный. Текущая кредитная нагрузка посильная. Выбранное жильё соответствует требованиям банка.

И только после этого подавайте заявку.

