615 медалей завоевали спортсмены ЗКО с начала года

В Западно-Казахстанской области систематически занимаются физической культурой и спортом 294 830 человек - это 42,4% населения региона. Об этом сообщил руководитель управления физической культуры и спорта ЗКО Бакдаулет Сабитов.

По его словам, с начала года в области провели 1 443 спортивно-массовых мероприятия, охвативших более 82 тысяч участников. Уральск принял у себя чемпионаты Казахстана по дзюдо, таэквондо, боксу, волейболу, муайтай, құсбегілік, сурдлимпийскому бадминтону, традиционной стрельбе из лука и сидячему волейболу.

Сегодня в ЗКО развиваются 56 видов спорта, работают 22 детско-юношеские спортивные школы, где подготовку проходят свыше 14 тысяч юных атлетов.

За первое полугодие 2026 года западноказахстанские спортсмены завоевали на республиканских и международных аренах 615 медалей:

222 золотые;

169 серебряных;

224 бронзовые.