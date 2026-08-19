615 медалей завоевали спортсмены ЗКО с начала года

В Западно-Казахстанской области систематически занимаются физической культурой и спортом 294 830 человек - это 42,4% населения региона. Об этом сообщил руководитель управления физической культуры и спорта ЗКО Бакдаулет Сабитов.
По его словам, с начала года в области провели 1 443 спортивно-массовых мероприятия, охвативших более 82 тысяч участников. Уральск принял у себя чемпионаты Казахстана по дзюдо, таэквондо, боксу, волейболу, муайтай, құсбегілік, сурдлимпийскому бадминтону, традиционной стрельбе из лука и сидячему волейболу.
Сегодня в ЗКО развиваются 56 видов спорта, работают 22 детско-юношеские спортивные школы, где подготовку проходят свыше 14 тысяч юных атлетов.
За первое полугодие 2026 года западноказахстанские спортсмены завоевали на республиканских и международных аренах 615 медалей:
- 222 золотые;
- 169 серебряных;
- 224 бронзовые.
- Это конкретный результат упорной работы самих спортсменов, профессионализма тренерского штаба и системной государственной поддержки. Наша главная задача - не останавливаться на достигнутом, создавать условия для выступлений спортсменов на международной арене и достойно представлять наш регион и страну на мировом уровне, - отметил Бакдаулет Сабитов.