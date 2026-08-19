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Социум

615 медалей завоевали спортсмены ЗКО с начала года

Сегодня в ЗКО развиваются 56 видов спорта.
Арайлым Усербаева
615 медалей завоевали спортсмены ЗКО с начала года
Фото из архива "МГ"

В Западно-Казахстанской области систематически занимаются физической культурой и спортом 294 830 человек - это 42,4% населения региона. Об этом сообщил руководитель управления физической культуры и спорта ЗКО Бакдаулет Сабитов.

По его словам, с начала года в области провели 1 443 спортивно-массовых мероприятия, охвативших более 82 тысяч участников. Уральск принял у себя чемпионаты Казахстана по дзюдо, таэквондо, боксу, волейболу, муайтай, құсбегілік, сурдлимпийскому бадминтону, традиционной стрельбе из лука и сидячему волейболу.

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Сегодня в ЗКО развиваются 56 видов спорта, работают 22 детско-юношеские спортивные школы, где подготовку проходят свыше 14 тысяч юных атлетов.

За первое полугодие 2026 года западноказахстанские спортсмены завоевали на республиканских и международных аренах 615 медалей:

  • 222 золотые;
  • 169 серебряных;
  • 224 бронзовые.

- Это конкретный результат упорной работы самих спортсменов, профессионализма тренерского штаба и системной государственной поддержки. Наша главная задача - не останавливаться на достигнутом, создавать условия для выступлений спортсменов на международной арене и достойно представлять наш регион и страну на мировом уровне, - отметил Бакдаулет Сабитов.

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