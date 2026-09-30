Самолет авиакомпании FlyDubai подал сигнал бедствия: что на самом деле произошло на борту

Капитан и второй пилот пассажирского самолёта Flydubai, который совершил экстренную посадку в аэропорту Табук в Саудовской Аравии, получили ранения и были доставлены в больницу. Об этом сообщило руководство аэропорта, передает МойГород

«Капитан лайнера Flydubai и его помощник (второй пилот — ред.) получили ранения... они госпитализированы для оказания им медицинской помощи», — приводит заявление пресс-службы аэропорта телеканал Al-Arabiya.

Экипаж подал сигнал тревоги

В аэропорту Табук сообщили, что получили от экипажа сигнал тревоги и запрос на экстренную посадку в 08:44 по московскому времени.

Самолёт выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив. После подачи сигнала экипаж изменил маршрут, и воздушное судно в итоге совершило экстренную посадку на территории Саудовской Аравии.

Ранее офис премьер-министра Израиля сообщал, что ситуация с рейсом находится под контролем, а власти предпринимают меры для возвращения израильских пассажиров на родину.

Что произошло на борту

Позднее в Flydubai подтвердили, что во время полёта между двумя пилотами произошла драка.

После этого в СМИ появились сообщения о том, что один из пилотов якобы ранил второго ножом и пытался повредить управление самолётом. Эти сведения распространялись со ссылкой на неназванные источники.

По последним сообщениям СМИ, пострадавшим капитаном является гражданин ОАЭ, а вторым пилотом, которого называют нападавшим, — гражданин Омана.

Официальные подробности произошедшего и точные обстоятельства конфликта между членами экипажа устанавливаются.

Версия пассажиров

Пассажир самолёта Flydubai, следовавшего из Дубая в Тель-Авив, снял видео сразу после происшествия на борту. На кадрах мужчина с кровью на лице сообщает, что ситуацию удалось взять под контроль. В этот момент самолёт направлялся на экстренную посадку в Табуке, Саудовская Аравия.

«Место нам незнакомо, мы не знаем, где именно окажемся. Все на борту живы и здоровы, помощь нужна только пилоту», — рассказал пассажир.

По словам очевидцев, после начала конфликта пассажиры услышали крики и смогли попасть в кабину пилотов. Там они увидели большое количество крови.

Один из членов экипажа получил ножевое ранение. Помощь пострадавшему оказали находившиеся среди пассажиров врач и медсестра.

По словам очевидцев, израильские пассажиры вмешались в ситуацию и помогли обезвредить нападавшего.

Другие СМИ

Израильские СМИ публикуют кадры, снятые после нападения на пилота пассажирского самолёта, следовавшего из Дубая в Тель-Авив. На видео виден окровавленный мужчина, а рядом находится обезвреженный нападавший.