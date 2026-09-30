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Социум

В Казахстане готовят новую систему назначения пособий: кого оставят без выплат

В Казахстане меняют систему того, как будут решать, кому назначать пособия.
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В Казахстане готовят новую систему назначения пособий: кого оставят без выплат
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В последние дни в Казахстане активно обсуждают новую методику, по которой людей будут делить на категории, чтобы определить, кому действительно нужны пособия. Пока она еще разрабатывается. Но похожая система в стране уже существует. На какие группы казахстанцев делят по уровню благосостояния сейчас и как это работает – в материале Tengrinews.kz.

В Казахстане меняют систему того, как будут решать, кому назначать пособия. В проектах приказов Министерства труда и социальной защиты, которые есть в распоряжении Tengrinews.kz, говорится, что назначение 14 пособий будет зависеть от новой методики.

Одно из условий – получателей будут относить к одной из пяти групп – A, B, C, D или E, и от этого будет зависеть размер выплаты или вообще её наличие. Категорию будут определять по данным о семье и её доходах, которые уже есть в государственных информационных системах. Для этого также будут использовать Цифровую карту семьи.

-Цифровая карта семьи – аналитическое решение, реализованное на платформе социально-трудовой сферы, обеспечивающее формирование списков и распределение лиц (семьи), членов семьи, домохозяйства по уровню их социального благополучия на основе данных, получаемых из платформы "цифрового правительства" и цифровых систем государственных органов, – говорится в сравнительной таблице проекта закона.

При этом пока не уточняется, что именно означают эти категории и по каким критериям будут определять доход и уровень благополучия семьи. Известно, что информацию собираются обновлять каждый месяц. Сведения из Цифровой карты семьи будут передаваться в систему "Е-макет" 25-го числа. После этого система определит актуальный уровень благополучия получателя пособия.

Изменения планируют ввести с 1 января 2027 года.

Подобная методика уже существует

При этом система распределения людей на группы в Казахстане была принята еще в 2023 году, она называется "Методика определения социального благополучия семьи (лица)".

Пять уровней благополучия семьи

Подробнее разберем, что означает каждый из уровней, которые действуют сейчас.

  • Уровень А. Это семьи с высоким стабильным доходом, несколькими объектами недвижимости, бизнесом, автотранспортом и отсутствием проблем со здоровьем или долгами.
  • Уровень В. Средний класс. Семьи имеют постоянную работу, свое жилье, достаточный уровень доходов, но без существенных излишков или накоплений.
  • Уровень С. Семьи с небольшими доходами, наличием кредитов, съемным или своим, но единственным жильём.
  • Уровень D. Семьи на грани бедности. Доходы низкие, есть неработающие трудоспособные члены семьи, непогашенные просроченные кредиты или плохие жилищные условия.
  • Уровень E. Семьи, находящиеся в крайне тяжелой жизненной ситуации. Полное отсутствие доходов, отсутствие собственного жилья, тяжелые заболевания, инвалидность и задолженности.

Смысл такой: учитываются основные показатели – доходы, кредиты, наличие машины, бизнеса, площадь жилья, количество детей и прочее. По каждому показателю человеку начисляют или снимают определенное количество баллов. В итоге выводится финальный суммарный балл, который и показывает уровень материального положения человека/семьи.

К примеру, в действующей методике класс А – это 1 800 баллов и выше, а класс Е – минус 459 баллов.

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