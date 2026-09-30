В Казахстане готовят новую систему назначения пособий: кого оставят без выплат

В Казахстане меняют систему того, как будут решать, кому назначать пособия.

В последние дни в Казахстане активно обсуждают новую методику, по которой людей будут делить на категории, чтобы определить, кому действительно нужны пособия. Пока она еще разрабатывается. Но похожая система в стране уже существует. На какие группы казахстанцев делят по уровню благосостояния сейчас и как это работает – в материале Tengrinews.kz.

В Казахстане меняют систему того, как будут решать, кому назначать пособия. В проектах приказов Министерства труда и социальной защиты, которые есть в распоряжении Tengrinews.kz, говорится, что назначение 14 пособий будет зависеть от новой методики.

Одно из условий – получателей будут относить к одной из пяти групп – A, B, C, D или E, и от этого будет зависеть размер выплаты или вообще её наличие. Категорию будут определять по данным о семье и её доходах, которые уже есть в государственных информационных системах. Для этого также будут использовать Цифровую карту семьи.

-Цифровая карта семьи – аналитическое решение, реализованное на платформе социально-трудовой сферы, обеспечивающее формирование списков и распределение лиц (семьи), членов семьи, домохозяйства по уровню их социального благополучия на основе данных, получаемых из платформы "цифрового правительства" и цифровых систем государственных органов, – говорится в сравнительной таблице проекта закона.

При этом пока не уточняется, что именно означают эти категории и по каким критериям будут определять доход и уровень благополучия семьи. Известно, что информацию собираются обновлять каждый месяц. Сведения из Цифровой карты семьи будут передаваться в систему "Е-макет" 25-го числа. После этого система определит актуальный уровень благополучия получателя пособия.

Изменения планируют ввести с 1 января 2027 года.

Подобная методика уже существует

При этом система распределения людей на группы в Казахстане была принята еще в 2023 году, она называется "Методика определения социального благополучия семьи (лица)".

Пять уровней благополучия семьи

Подробнее разберем, что означает каждый из уровней, которые действуют сейчас.

Уровень А. Это семьи с высоким стабильным доходом, несколькими объектами недвижимости, бизнесом, автотранспортом и отсутствием проблем со здоровьем или долгами.

Это семьи с высоким стабильным доходом, несколькими объектами недвижимости, бизнесом, автотранспортом и отсутствием проблем со здоровьем или долгами. Уровень В. Средний класс. Семьи имеют постоянную работу, свое жилье, достаточный уровень доходов, но без существенных излишков или накоплений.

Средний класс. Семьи имеют постоянную работу, свое жилье, достаточный уровень доходов, но без существенных излишков или накоплений. Уровень С. Семьи с небольшими доходами, наличием кредитов, съемным или своим, но единственным жильём.

Семьи с небольшими доходами, наличием кредитов, съемным или своим, но единственным жильём. Уровень D. Семьи на грани бедности. Доходы низкие, есть неработающие трудоспособные члены семьи, непогашенные просроченные кредиты или плохие жилищные условия.

Семьи на грани бедности. Доходы низкие, есть неработающие трудоспособные члены семьи, непогашенные просроченные кредиты или плохие жилищные условия. Уровень E. Семьи, находящиеся в крайне тяжелой жизненной ситуации. Полное отсутствие доходов, отсутствие собственного жилья, тяжелые заболевания, инвалидность и задолженности.

Смысл такой: учитываются основные показатели – доходы, кредиты, наличие машины, бизнеса, площадь жилья, количество детей и прочее. По каждому показателю человеку начисляют или снимают определенное количество баллов. В итоге выводится финальный суммарный балл, который и показывает уровень материального положения человека/семьи.

К примеру, в действующей методике класс А – это 1 800 баллов и выше, а класс Е – минус 459 баллов.