Эксперт оценил трансформацию экономики Казахстана за семь лет президентства Токаева

Семь лет президентства Касым-Жомарта Токаева — период, достаточный для оценки не отдельных решений, а общего направления развития страны. Известный казахстанский аналитик и директор фонда Energy Monitor Нурлан Жумагулов проанализировал ключевые итоги и особенности проводимых реформ. По его мнению, с 2022 года в Казахстане начался наиболее заметный этап экономических преобразований, нацеленный на структурную перестройку: диверсификацию, развитие конкуренции и сокращение доли государства, передает МойГород.

Экономические результаты последних лет свидетельствуют о первых успехах выбранного курса. Если в 2019 году номинальный ВВП Казахстана составлял порядка $181,7 млрд, то по итогам 2025 года он достиг $306 млрд. Только за 2025 год реальный рост экономики составил 6,5%.

Эксперт подчеркивает, что принципиально важно смотреть на внутренние изменения структуры. Доля обрабатывающей промышленности выросла с 11,4% в 2019 году до примерно 13% в 2025 году, параллельно увеличилось значение строительства, торговли и транспорта. Финансовая база страны укрепляется: объем депозитов в банковской системе достиг $96,4 млрд, сформировав внутренний ресурс для инвестиций.

Также растет качество жизни: обеспеченность жильем увеличилась с 22,2 до 25,1 кв. м на человека, а в международном индексе развития туризма Казахстан поднялся с 80-го на 52-е место.

Главная особенность курса заключается в признании системных проблем — сырьевой зависимости, слабой конкуренции и низкой производительности труда — с последующей постановкой задач по их устранению.

Экономические преобразования идут параллельно с политической модернизацией и перестройкой госинститутов. Это сложный процесс, направленный не просто на достижение высоких цифр ВВП, а на создание технологичной экономики при сохранении социальной стабильности. Быстрый рост соседних стран Центральной Азии в этой модели рассматривается как возможность для расширения торговли и создания общего регионального рынка.

Казахстан постепенно переходит от сохранения статуса крупнейшей экономики региона к изменению ее внутреннего качества. Имея развитую финансовую систему и человеческий потенциал, страна вступает в этап главных испытаний.

По мнению Нурлана Жумагулова, ключевыми факторами успеха на ближайшее десятилетие станут рост производительности труда, внедрение технологий, глубокая переработка, экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью и развитие частного бизнеса.