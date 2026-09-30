Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Без рубрики

Эксперт оценил трансформацию экономики Казахстана за семь лет президентства Токаева

Saida Nygmet
Эксперт оценил трансформацию экономики Казахстана за семь лет президентства Токаева
Фото из личного архива

Семь лет президентства Касым-Жомарта Токаева — период, достаточный для оценки не отдельных решений, а общего направления развития страны. Известный казахстанский аналитик и директор фонда Energy Monitor Нурлан Жумагулов проанализировал ключевые итоги и особенности проводимых реформ. По его мнению, с 2022 года в Казахстане начался наиболее заметный этап экономических преобразований, нацеленный на структурную перестройку: диверсификацию, развитие конкуренции и сокращение доли государства, передает МойГород.

Экономические результаты последних лет свидетельствуют о первых успехах выбранного курса. Если в 2019 году номинальный ВВП Казахстана составлял порядка $181,7 млрд, то по итогам 2025 года он достиг $306 млрд. Только за 2025 год реальный рост экономики составил 6,5%.

Эксперт подчеркивает, что принципиально важно смотреть на внутренние изменения структуры. Доля обрабатывающей промышленности выросла с 11,4% в 2019 году до примерно 13% в 2025 году, параллельно увеличилось значение строительства, торговли и транспорта. Финансовая база страны укрепляется: объем депозитов в банковской системе достиг $96,4 млрд, сформировав внутренний ресурс для инвестиций.

Также растет качество жизни: обеспеченность жильем увеличилась с 22,2 до 25,1 кв. м на человека, а в международном индексе развития туризма Казахстан поднялся с 80-го на 52-е место.

Главная особенность курса заключается в признании системных проблем — сырьевой зависимости, слабой конкуренции и низкой производительности труда — с последующей постановкой задач по их устранению.

Экономические преобразования идут параллельно с политической модернизацией и перестройкой госинститутов. Это сложный процесс, направленный не просто на достижение высоких цифр ВВП, а на создание технологичной экономики при сохранении социальной стабильности. Быстрый рост соседних стран Центральной Азии в этой модели рассматривается как возможность для расширения торговли и создания общего регионального рынка.

Казахстан постепенно переходит от сохранения статуса крупнейшей экономики региона к изменению ее внутреннего качества. Имея развитую финансовую систему и человеческий потенциал, страна вступает в этап главных испытаний.

По мнению Нурлана Жумагулова, ключевыми факторами успеха на ближайшее десятилетие станут рост производительности труда, внедрение технологий, глубокая переработка, экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью и развитие частного бизнеса.

Читайте также

Новости партнёров