Выборы в Курултай: как оформить открепительное удостоверение

Если избиратель не сможет проголосовать по месту постоянной регистрации, он вправе заранее получить открепительное удостоверение.

Казахстанцам, которые в день выборов окажутся в другом городе, области или даже за пределами страны, объяснили порядок участия в голосовании. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Если избиратель не сможет проголосовать по месту постоянной регистрации, он вправе заранее получить открепительное удостоверение. С его помощью можно будет проголосовать 23 августа по месту пребывания.

Для этого необходимо подать письменное заявление и предъявить документ, удостоверяющий личность. Удостоверения выдаются до 18:00 22 августа.

- Получить открепительное удостоверение можно лично, а также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется, - уточнили в ЦИК.

При голосовании на участке избиратель предъявляет удостоверение и документ, удостоверяющий личность. После этого его включают в список и выдают бюллетень взамен открепительного удостоверения.

В случае утраты документ не восстанавливается и дубликат не выдаётся.

- Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта, - подчеркнули в комиссии.

