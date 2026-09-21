За 18 млрд тенге хотят продать завод «Зенит» в Уральске

Государство выставило на продажу все 100% акций АО "Уральский завод "Зенит". Информация о торгах появилась на площадке Sauda.kz, а стартовая стоимость предприятия установлена на уровне 18,49 млрд тенге. Сам аукцион пройдет в электронном формате 24 сентября 2026 года.

Процедуру приватизации проводит национальная компания "Казахстан инжиниринг", выступающая балансодержателем и продавцом. На торги выставлен полный пакет ценных бумаг предприятия, насчитывающий 2 193 186 простых акций.

По данным на Sauda.kz, желающим принять участие в конкурсе нужно внести гарантийный взнос в размере 2,77 млрд тенге. Заявки принимаются до 14:25 24 сентября, после чего в 14:30 стартуют сами торги. Регламент позволяет признать сделку состоявшейся даже в том случае, если на аукцион зарегистрируется всего один участник. Независимую оценку рыночной стоимости завода по состоянию на конец декабря 2025 года провела "Столичная оценочная компания KZ".

Напомним, уже несколько лет обсуждается продажа Уральского судостроительного завода "Зенит". Изначально речь шла о турецких инвесторах, позже выяснилось, что сделка с ними не состоялась.

В декабре 2025 года аким ЗКО Нариман Турегалиев отметил, что на тот момент на заводе работало около 800 человек и до сегодняшнего дня он специализировался лишь на изготовлении кораблей.

- Нельзя, чтобы завод жил лишь за счет государственного заказа. Мы ищем инвестора, который сможет продвигать работу предприятия, расширять ассортимент производимых изделий и выходить на экспорт. Наша главная задача в этом, - тогда сказал он.

Уральский судостроительный завод "Зенит" является лидером среди судостроительных предприятий Казахстана. Согласно данным из открытых источников, основа завода была положена в 1921 году в Ленинграде. В 1941 году завод был эвакуирован в Уральск. Изначально предприятие производило продукцию для военных нужд и было известно под кодовыми наименованиями "Завод-231" и "Почтовый ящик-38". В 1966-1991 годах завод именовался "Машиностроительный завод имени К.Е. Ворошилова". С 1996 года это акционерное общество. "Зенит" - это единственное среди предприятий Казахстана, награждённое орденом Отечественной войны I степени.

Завод работает в интересах силовых структур - для военно-морских сил Министерства обороны и для пограничной службы. В основном он занимается выполнением государственных оборонных заказов и выпуском продукции специального назначения. Изготовлением катеров и кораблей, являющихся основной частью выпускаемой продукции, завод занимается с 1993 года. Предприятием за период с 1993 по 2023 годы изготовлены и сданы в эксплуатацию для силовых ведомств страны 34 единицы катеров и кораблей.



Как сказано на сайте предприятия, "АО "Уральский завод "Зенит" в составе АО "НК "Казахстан инжиниринг" входит в структуру предприятий оборонно-промышленного комплекса, основной задачей которого является обеспечение обороноспособности страны за счёт выполнения государственных оборонных заказов и выпуска конкурентоспособной продукции специального назначения. В ответе на официальный запрос редакции руководство завода называет себя "режимным объектом".

Однако во время визита министра труда и социальной защиты РК Светланы Жакуповой в марте 2024 года генеральный директор завода Кадыржан Муканов заявил, что для того, чтобы предприятие дальше выполняло заказы, его нужно модернизировать. Необходимо внедрять новые технологии, чтобы быть конкурентоспособными. Для этого государство должно вкладывать средства. Что касается разговоров о передаче части акций завода в частные руки, то Муканов заявил, что ничего не изменилось.