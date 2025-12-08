Пока инвесторы не изъявили желание выкупить объект.

Во время брифинга в службе центральных коммуникаций аким ЗКО Нариман Турегалиев отметил, что несколько колледжей, ТЭЦ и ветстанции в ближайшем будущем планируют отдать в доверительное управление.

– Эти объекты продаваться не будут, лишь будут переданы в долгосрочное доверительное управление. Причина в том, что ежегодно государство выделяет огромные средства на их содержание. Для экономии бюджетных средств решено было передать их инвесторам. Считаю, что они так же смогут выгодно управлять этими объектами. Сейчас мы готовим документацию, – заявил глава региона.

Что касается завода «Зенит», то в данный момент, по словам Турегалиева, в нём трудятся около 800 человек, и до сегодняшнего дня он специализировался лишь на изготовлении кораблей.

– Нельзя, чтобы завод жил лишь за счет государственного заказа. Мы ищем инвестора, который сможет продвигать работу предприятия, расширить ассортимент производимых изделий и выходить на экспорт. Наша главная задача в этом, – сказал он.

Напомним, уже несколько лет обсуждается продажа Уральского судостроительного завода «Зенит». Изначально речь шла о турецких инвесторах, позже выяснилось, что сделка с ними не состоялась.