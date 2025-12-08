Первые 25 самолётов уже заказаны.

В ходе заседания Казахстанско–Французского делового совета и 16-й Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству подписан меморандум о поставке в Казахстан пассажирских самолётов Airbus A320neo. Об этом сообщает Министерство транспорта РК.

Что известно:

В рамках сделки предусмотрена поставка первых 25 самолётов, с возможностью расширения заказа ещё на 25 единиц.

Стороны обсудили сроки поставки — базовый план рассчитан на 2031 год, но допускается ускорение.

Также рассматривается создание совместного авиационного учебного центра и организация схем лизинга воздушных судов.

В повестке — модернизация аэропортовой инфраструктуры при участии международных партнёров, что должно повысить комфорт и частоту рейсов для пассажиров.

Ведомство отмечает, что новые современные самолёты позволят обновить воздушный парк страны, повысить безопасность, комфорт и эффективность перелётов. Планируемое расширение заказа и строительство учебного центра означает долгосрочные инвестиции в авиационную отрасль Казахстана.