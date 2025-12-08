В этом году проведено восстановление 19 защитных сооружений, очищено сотни километров каналов, а около 3200 семей получили новое жилье.

Во время брифинга в службе центральных коммуникаций акиму ЗКО Нариману Турегалиеву журналисты задали вопрос, какие уроки он извлек из прошлогоднего паводка. Глава региона отметил, что противопаводковые мероприятия являются важным вопросом.

– Паводки были сложными не только для нашего региона, но и для всей страны. На сегодняшний день проведено множество видов работ. К примеру, для предотвращения паводков проведены работы по восстановлению 19 защитных сооружений стоимостью в 2,9 миллиарда тенге. Общая протяженность составляет 37 километров. Для обеспечения пропускной способности каналов выполнена механическая очистка 281 километра каналов, в следующем году планируется очистка 150 километров, - подчеркнул Нариман Турегалиев.

По словам главы региона, пострадавшим от паводка жителям ЗКО куплено и построено около 3200 единиц жилья.

– Конечно, все хотят получить жилье, но мы руководствуемся только законом. Конечно, есть некоторые моменты. К примеру, были случаи когда на одном участке были расположены два дома. В таких ситуациях один получил жилье, другой – нет. Вот другой пример, дача находится в собственности мамы или папы, а жил сын. Такие граждане просили жилье каждому. Но мы не можем так действовать, закон запрещает это. Им мы советуем обращаться в суд. И таких много было. Решение судов оставили в силе заключение комиссий, – отметил Нариман Турегалиев.

Отметим, что на территории Уральска находятся более 20 тысяч дачных участков.