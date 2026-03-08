Из них 9,9 тысячи — безработные.

С начала 2026 года 27,5 тысячи человек получили сертификаты о прохождении онлайн-курсов на платформе профессионального обучения Skills Enbek. Из них 9,9 тысячи — безработные, сообщили в министерстве труда и социальной защиты РК.

Всего на платформе зарегистрировано более 1,2 миллиона пользователей, из них 44,7 тысячи — в 2026 году. За всё время работы платформы обучение прошли около 1,1 миллиона человек. Среди 9,9 тысячи безработных, прошедших обучение, 2,4 тысячи — молодёжь в возрасте от 16 до 35 лет.

Больше всего обучившихся проживает в:

· городе Шымкент — 1 778 человек

· Актюбинская область — 1 359 человек

· Туркестанская область — 1 088 человек

· Карагандинская область — 911 человек

На платформе размещено 570 курсов по разным направлениям, из них 385 — бесплатные. Продолжительность курсов — от 2 до 72 часов. Количество бесплатных курсов по социальному обслуживанию и другим направлениям постоянно растёт.

В январе–феврале 2026 года больше всего сертификатов получили по следующим курсам:

· «Кассир» — 2 561 сертификат

· «Курс по финансовой грамотности» — 1 369 сертификатов

· «Профессиональный курс индивидуального помощника для сопровождения людей с трудностями передвижения» — 787 сертификатов

· «Введение в социальную работу» — 216 сертификатов

Пройти обучение можно: на сайте платформы: https://skills.enbek.kz/ или в разделе «Онлайн обучение» на Enbek.kz. С декабря 2023 года обучаться можно и через мобильное приложение Enbek, которое доступно в Google Play и App Store.

По всем вопросам регистрации и работы на Платформе обращаться к сотрудникам АО «ЦРТР» по тел. 8 (7172) 95 43 17.