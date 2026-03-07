Также в Азербайджан и Грузию.

В настоящее время в Атырауской области зарегистрировано 18 субъектов рыбного хозяйства с 31 закрепленным участком. Дополнительно 27 участков находятся в резерве. Об этом сообщили в РСК региона.

— В прошлом году в области было выловлено 15 570 тонн рыбы, из которых 9 700 тонн переработано, а около 3 310 тонн экспортировано в Россию, Азербайджан, Украину, Грузию и Германию. Кроме того, активно развивается товарное разведение рыбы. В настоящее время все 5 рыбоводческих хозяйств региона сосредоточены в Атырау. Это позволит увеличить объёмы производства и экспорта, — отметил руководитель отдела управления сельского хозяйства и земельных отношений Бекзат Сарсенгали.

Рыбохозяйственные предприятия ведут лов рыбы вдоль рек Жайык и Кигач, в устьевой зоне реки Кигач, а также в северо-восточной части казахстанского сектора Каспийского моря.

Стоит отметить, что в Махамбетском, Курмангазинском и Жылыойском районах в период 2026-2028 годов планируется реализация ряда инвестиционных проектов по развитию рыбного хозяйства.