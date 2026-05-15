В пригороде Берлина педиатра обвинили в многолетнем сексуальном насилии над детьми

. По данным прокуратуры, мужчина на протяжении 12 лет совершал преступления в различных медицинских учреждениях, передает МойГород со ссылкой на NDTV.

Как сообщили в надзорном органе Потсдама, ему вменяют 130 эпизодов преступлений на сексуальной почве, совершённых во время работы в сети клиник Havelland Kliniken.

Следствие считает, что противоправные действия происходили в период с декабря 2013 года по ноябрь 2025 года. При этом врач работал в разных учреждениях — в городах Ратенов и Науэн, расположенных в федеральной земле Бранденбург.

По информации СМИ, разоблачить подозреваемого удалось после того, как мать одного из пациентов сообщила о насилии, которое, по её словам, произошло прямо в кабинете врача.