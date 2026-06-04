Речь идет о Наташе Калымбетовой, которая ранее заявила о групповом изнасиловании 30-летней давности.

Глава фонда Дина Тансари обратилась к казахстанцам с просьбой проявить максимальную деликатность и не нарушать личные границы девушки.

В общественном фонде заявили, что дочь Натальи (речь идет об истории уроженки ЗКО — прим. ред.) предварительно найдена за границей. Правозащитники уже направили официальное и "крайне деликатное" письмо, учитывая, что девушка выросла в другой стране и с другим менталитетом.

– После огласки на нас вышли некие люди, которые сообщили о предполагаемом ребенке Наташи. Мы с командой и адвокатами не спали всю ночь. Позже мы нашли одну детскую фотографию девочки, в которой Наташа узнала свою дочь. Поиски остановлены, нам пока достаточно этой информации, - сообщила Дина Тансари во время прямого эфира.

Дина Тансари призвала пользователей сети и частных лиц не пытаться самостоятельно атаковать девушку сообщениями в соцсетях, если они найдут ее контакты, так как это может напугать человека и расцениваться как правонарушение по законам США.

-Дело, начатое со спонтанно записанного видео Наташи, официально зарегистрировали, сейчас ведется следствие. У Натальи появился реальный шанс встретиться с дочерью, если сама девочка этого захочет, — сообщили в фонде.

Также правозащитники ответили на критику в адрес матери, напомнив, какими тяжелыми были 90-е годы в Уральске для одиноких беременных несовершеннолетних, оставшихся без поддержки. В фонде добавили, что на сегодняшний день у них в производстве находится еще семь похожих дел. Подробностями истории пообещали поделиться в специальном прямом эфире.

История получила широкий общественный резонанс после того, как пользовательница TikTok Наташа Калымбетова опубликовала серию видеороликов с личным признанием. Женщина рассказала о преступлении, которое, по её словам, произошло около 30 лет назад в одном из населённых пунктов ЗКО.

На момент случившегося ей было 17–18 лет. По словам Калымбетовой, четверо мужчин вывезли её в заброшенный дом, где изнасиловали свою жертву, жестоко избив и пригрозив убийством. После произошедшего женщина покинула родное село. Спустя девять месяцев у неё родилась дочь, которую была вынуждена оставить в доме малюток. Позже Наташа уехала за границу. Сейчас ей 49 лет.

После публикации роликов, по её словам, с ней связались представители полиции ЗКО и Алматы. Стражи порядка завели уголовное дело.