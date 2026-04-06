Об этом сообщили в департаменте полиции ЗКО.

История получила широкий общественный резонанс после того, как пользовательница TikTok опубликовала серию видеороликов с личным признанием. Женщина рассказала о преступлении, которое, по её словам, произошло около 30 лет назад в одном из населённых пунктов ЗКО.

На момент случившегося ей было 17–18 лет. По словам женщины, группа мужчин вывезла её в заброшенный дом, где над ней было совершено насилие. Она также заявила, что подверглась избиению и угрозам убийством.

После произошедшего женщина покинула родной населённый пункт. Позже она уехала за границу.

После публикации роликов, по её словам, с ней связались представители полиции ЗКО и Алматы. Женщина заявила о намерении вернуться в Казахстан и добиваться привлечения к ответственности лиц, которых она считает причастными к преступлению.

Она также объяснила, что долгие годы не обращалась в правоохранительные органы из-за страха осуждения и давления со стороны окружения. По её словам, в небольшом населённом пункте, где она выросла, подобные темы воспринимались как "стыд и позор".

Между тем в департаменте полиции ЗКО сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Стражи порядка обещали изучить все доводы во время досудебного расследования. Иную информацию в интересах следствия полицейские раскрывать не стали.