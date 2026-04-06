В Казахстан из России экстрадировали участника международной преступной группы, которого обвиняют в масштабной контрабанде табачных изделий. Как сообщили в Генеральной прокуратуре РК, задержанный скрывался в России после того, как его нелегальный бизнес нанес бюджету страны ущерб более чем в миллиард тенге.

Схема на миллиард

По версии следствия, в 2023 году мужчина входил в состав транснациональной группировки, специализировавшейся на подакцизных товарах. Он отвечал за хранение и логистику крупных партий сигарет без обязательной маркировки. Нелегальный груз перевозили через территорию Казахстана, чтобы в дальнейшем перепродать его на российском рынке.

Побег и задержание

Когда правоохранители раскрыли схему, подозреваемый успел покинуть страну, после чего его объявили в международный розыск. Спустя два года, в апреле 2025-го, беглеца выследили и задержали на территории Российской Федерации. Процедура выдачи проходила при участии Интерпола и посольства Казахстана.

Суд и возможный срок

Сейчас задержанный находится в следственном изоляторе. Ему вменяют незаконную предпринимательскую деятельность в составе преступной группы. Если вина будет доказана, мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.