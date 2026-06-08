В АФМ раскрыли детали расследования, проходящего в 14 регионах страны.

В Казахстане пресечена деятельность очередной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской маркетплейса CVK. Для привлечения граждан организаторы использовали агрессивный маркетинг, включая закрытые презентации и ужины. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Досудебное расследование сейчас ведется одновременно в 14 регионах республики. Организаторы проекта предлагали гражданам покупать так называемые инвестиционные "магазины" - пакеты с обещанием фиксированного дохода. Для создания иллюзии работы в личных кабинетах пользователей имитировалась торговая деятельность: отображались фиктивные заказы и отправка несуществующих товаров, на которые начислялись виртуальные проценты.

Дополнительно участникам обещали бонусы и ценные подарки за вовлечение в проект новых вкладчиков.

Масштабная кампания позволила организаторам в короткие сроки привлечь внушительное число участников и крупные суммы.

- За счёт агрессивного регионального маркетинга и масштабной рекламной кампании организаторам удалось вовлечь в противоправную схему около 1500 вкладчиков. Для продвижения проекта проводили закрытые агитационные ужины, праздничные открытия офисов и массовые презентации. Эти акции активно освещали в социальных сетях и использовали для формирования доверия у населения, - рассказали в АФМ.

Полученные от граждан денежные средства выводились через криптовалютную платформу, после чего перечислялись на обычные банковские счета. В ходе следственных действий сотрудникам АФМ удалось обнаружить и заморозить криптоактивы организаторов на сумму 474 тысячи USDT.

Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.