Также малышам удалось посмотреть на спецтехнику, побывать в Эко-пункте и на мусоросортировочном предприятии.

Пятого июня, во Всемирный день окружающей среды, компания "Орал Таза Сервис" организовала для школьников Уральска особенную экскурсию. Детям показали весь путь, который проделывают бытовые отходы, и наглядно объяснили, почему сортировка мусора - это не просто тренд, а жизненная необходимость для нашего города.

От мультфильма до полигона: как устроен путь отходов

Знакомство с миром экологии началось с самого сердца компании - её главного офиса. Здесь ребятам показали познавательный мультфильм, а затем провели по отделам, рассказав, как устроена работа большого предприятия. Детям продемонстрировали базу спецтехники: где стоят мусоровозы (а их у компании целых 40 единиц для обслуживания самых разных типов контейнеров), как их моют и ремонтируют перед выездом на городские улицы.

Следующей точкой маршрута стал Эко-пункт. На сегодняшний день в Уральске их работает три:

в Зачаганске;

в районе Школьника;

в 5-м микрорайоне.

В будущем компания планирует открыть еще несколько таких пунктов для удобства горожан. Здесь школьники увидели, как правильно сдавать вторсырье и как проходит его первичная сортировка.

Финальной и самой впечатляющей локацией стал мусоросортировочный комплекс. Детям показали изнанку процесса: как отходы сортируются вручную, как их прессуют и упаковывают для дальнейшей переработки, и что происходит с тем мусором, который уже невозможно переработать и приходится захоранивать на полигоне.

- В основном наша аудитория - это дети. Нам важно, чтобы они со школьной скамьи имели четкое представление о сортировке мусора и практиковали это дома. Попили сок - пластик отдельно, жестяные банки отдельно, старые тетрадки отдельно, - отмечает руководитель Центра управления сервисом "Орал Таза Сервис" Сауле Аюпова.

Зачем сортировать мусор дома?

По словам Сауле Аюповой, каждый житель Уральска может значительно облегчить этот тяжелый труд и внести свой вклад в чистоту региона. Для этого во дворах города рядом с обычными баками установлены специальные сеточные контейнеры. Компания "Орал Таза Сервис" убедительно просит горожан складывать пустые пластиковые бутылки именно туда.

Сортировка помогает дать отходам вторую жизнь: