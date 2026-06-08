Пятого июня, во Всемирный день окружающей среды, компания "Орал Таза Сервис" организовала для школьников Уральска особенную экскурсию. Детям показали весь путь, который проделывают бытовые отходы, и наглядно объяснили, почему сортировка мусора - это не просто тренд, а жизненная необходимость для нашего города.
От мультфильма до полигона: как устроен путь отходов
Знакомство с миром экологии началось с самого сердца компании - её главного офиса. Здесь ребятам показали познавательный мультфильм, а затем провели по отделам, рассказав, как устроена работа большого предприятия. Детям продемонстрировали базу спецтехники: где стоят мусоровозы (а их у компании целых 40 единиц для обслуживания самых разных типов контейнеров), как их моют и ремонтируют перед выездом на городские улицы.
Следующей точкой маршрута стал Эко-пункт. На сегодняшний день в Уральске их работает три:
в Зачаганске;
в районе Школьника;
в 5-м микрорайоне.
В будущем компания планирует открыть еще несколько таких пунктов для удобства горожан. Здесь школьники увидели, как правильно сдавать вторсырье и как проходит его первичная сортировка.
Финальной и самой впечатляющей локацией стал мусоросортировочный комплекс. Детям показали изнанку процесса: как отходы сортируются вручную, как их прессуют и упаковывают для дальнейшей переработки, и что происходит с тем мусором, который уже невозможно переработать и приходится захоранивать на полигоне.
- В основном наша аудитория - это дети. Нам важно, чтобы они со школьной скамьи имели четкое представление о сортировке мусора и практиковали это дома. Попили сок - пластик отдельно, жестяные банки отдельно, старые тетрадки отдельно, - отмечает руководитель Центра управления сервисом "Орал Таза Сервис" Сауле Аюпова.
Зачем сортировать мусор дома?
По словам Сауле Аюповой, каждый житель Уральска может значительно облегчить этот тяжелый труд и внести свой вклад в чистоту региона. Для этого во дворах города рядом с обычными баками установлены специальные сеточные контейнеры. Компания "Орал Таза Сервис" убедительно просит горожан складывать пустые пластиковые бутылки именно туда.
Сортировка помогает дать отходам вторую жизнь:
- Бумага и картоны превращаются в туалетную бумагу и новые упаковочные материалы. Пластик и металл отправляются на заводы для создания новых бытовых вещей. Даже из отработанного растительного масла, на котором уральцы жарят еду, в городе уже научились делать качественное хозяйственное мыло. Чистота Уральска и будущее его экологии зависят от каждого из нас. И начинать эти простые, но важные шаги нужно уже сегодня - прямо со своей кухни, - заключила Сауле Аюпова.