Она работает в школе, а в свободное время занимается частным извозом.

Страшная трагедия в Туркестанской области - в городе Арыс женщина за рулем автомобиля врезалась в забор частного дома, перед которым на лавочке сидели люди. В результате погибли 4 человека, в том числе двое маленьких детей. Одна из скончавшихся женщин была беременна. Еще два человека госпитализированы с тяжелыми травмами. Об этом сообщил журналист Михаил Козачков.

По его данным, управляла автомобилем 52-летняя казахстанка. Она работает в школе, а в свободное время таксует.

Как установила экспертиза, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.