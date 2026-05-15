15 мая, в международный день семьи, в департаменте полиции Мангистауской области поделились трогательной статистикой. Оказывается, в рядах ведомства несут службу сразу 30 семейных пар, которые познакомились именно благодаря работе в органах.

Полицейские будни - это не только погони и протоколы, но и место, где люди находят свою судьбу. В ДП региона рассказали о нескольких парах, которые годами совмещают погоны и домашний уют.

Одна из таких семей - капитан Али Узакбаев и майор Акмарал Шаулиева. Али командует ротой в Мунайлинском районе, а Акмарал работает старшим криминалистом в департаменте.

Они познакомились на службе и создали семью еще в 2015 году. Сегодня супруги воспитывают троих детей. Несмотря на разные графики и специфику работы (криминалисты, как известно, могут пропадать на выездах сутками), паре удается сохранять баланс между раскрытием преступлений и семейным бытом.

Еще один пример полицейской династии - семья Арайлым Жанысбай и Даурена Утекова.

Арайлым - майор, работает в сфере цифровизации и искусственного интеллекта, а её супруг Даурен - капитан, инспектор по делам несовершеннолетних. Служба также свела их в рабочих коридорах. Сейчас они воспитывают сына, стараясь быть для него примером ответственности и верности профессии.

В Департаменте отмечают, что такие пары - самые крепкие. Когда оба супруга понимают, что такое "ночное дежурство", "усиление" или "срочный вызов", в семье меньше конфликтов из-за работы.