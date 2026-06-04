Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов выразил обеспокоенность новой нормой закона, касающейся системы образования. По его мнению, принятое решение может оказаться одним из самых неэффективных и спорных шагов в отрасли, передает Мой Город со ссылкой на Adyrna.

По словам депутата, законопроект, поступивший из Сената, неоднократно обсуждался в Мажилисе, где звучали замечания и аргументы против отдельных положений. Однако, как он отметил, мнения экспертов и высказанные в ходе обсуждений доводы учтены не были.

«Сегодня было принято одно из самых неэффективных и самых нелогичных решений в сфере образования. Мы несколько раз обсуждали законопроект, пришедший из Сената. Было серьезное обсуждение. Но, проигнорировав аргументы, высказанные в ходе дискуссий, и не прислушавшись к мнению экспертов, тихо было принято решение, которое может негативно повлиять на судьбы 4 млн детей», — заявил Асхат Аймагамбетов.

Он пояснил, что ключевой вопрос связан с передачей управленческих полномочий в сфере школ и детских садов: их планируется перераспределить с уровня акимов областей на акимов районов.