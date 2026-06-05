На кадрах группа людей сначала совершает молитву, после чего по каменному склону начинает стекать поток воды. Многие присутствующие восприняли этот момент как особенный знак и поспешили прикоснуться к воде, а некоторые даже начали в ней умываться. Видео вызвало большой отклик в Казнете. В комментариях пользователи называют это место особенным и делятся своими впечатлениями. Многие пишут, что подобные моменты укрепляют веру и напоминают о силе молитвы, передает Мой Город.

В соцсетях активно обсуждают видео, снятое в горах Туркестанской области, на котором после чтения Корана из расщелины в скале начинает течь вода.

На кадрах видно, как группа людей совершает молитву, после чего по каменному склону появляется поток воды.

Присутствующие восприняли происходящее как особый знак: многие подошли к воде, чтобы прикоснуться к ней, а некоторые умывались ею.

Видео вызвало широкий отклик в Казнете. В комментариях пользователи называют это место необычным и делятся впечатлениями, отмечая, что такие моменты укрепляют веру и напоминают о силе молитвы.