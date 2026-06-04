В правительстве назвали среднюю сумму выплат, которые получают работающие женщины в Казахстане, выходя в декрет.

В Казахстане действует комплексная система поддержки семей с детьми, которая включает пять основных видов выплат. В правительстве назвали среднюю сумму выплат, которые получают работающие женщины в Казахстане, выходя в декрет.

При рождении малыша государство выплачивает фиксированную разовую сумму. Её размер зависит от очередности ребенка в семье:

На первого, второго и третьего ребенка — 164 350 тенге;

На четвертого и последующих детей — 272 475 тенге.

Для официально трудоустроенных женщин предусмотрена социальная выплата по беременности и родам (а также при усыновлении/удочерении новорожденных).

Сумма рассчитывается индивидуально и зависит от среднемесячного дохода женщины за последние 12 месяцев. К слову, по состоянию на 1 мая 2026 года средний размер такой выплаты по стране составил 1,2 миллиона тенге.

Выплата по уходу за ребенком до достижения им полутора лет составляет 40% от их среднемесячного дохода за последние два года. На начало мая текущего года средний размер этой выплаты достиг 86 062 тенге.

Для неработающих женщин предусмотрено отдельное государственное пособие (его размер фиксирован).

Семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью, государство оказывает отдельную ежемесячную поддержку. Размер этого пособия на сегодняшний день составляет 81 871 тенге.

Многодетные семьи получают ежемесячное пособие, размер которого не зависит от доходов семьи — роль играет только количество детей.

Суммы выплат распределяются следующим образом:

на четверых детей — 69 330 тенге;

на пятерых детей — 86 673 тенге;

на шестерых детей — 104 017 тенге;

на семерых детей — 121 360 тенге.

Начиная с восьмого ребенка и далее, на каждого последующего начисляется дополнительная фиксированная сумма. Также отдельную господдержку получают матери, награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

На сегодняшний день такие пособия в Казахстане получают более 630 тысяч многодетных семей. Это одна из самых масштабных программ социальной поддержки населения в стране.