Ювенальная преступность в стране бьет рекорды. При этом почти половина несовершеннолетних подсудимых уходит от уголовной ответственности, а большинство осужденных получают условные сроки.

Ювенальное правосудие в Казахстане сильно отличается от системы наказаний для взрослых. Здесь в приоритете гуманизация и воспитательные меры. Аналитики портала FinProm разбирались в цифрах, за что и как наказывают оступившихся подростков.

Последние годы в Казахстане фиксируется рост подростковой преступности. За прошлый год подозреваемыми по уголовным делам признали 2,5 тысячи несовершеннолетних - это сразу на 30,5% больше, чем в 2024 году, и является антирекордом за последние шесть лет.

Тенденция продолжилась и в 2026 году: за первые четыре месяца под внимание полиции попали 665 подростков. Самое тревожное - половина из них пошли на тяжкие и особо тяжкие преступления.

При этом на скамье подсудимых ситуация выглядит следующим образом. Почти 43% избегают статуса осужденных. В прошлом году дела в отношении 564 из 1,3 тысячи подростков были прекращены прямо в суде.

Среди закрытых дел - не только мелкие нарушения. Судьи прекращали дела по фактам побоев, причинения вреда здоровью средней тяжести, грабежей, вымогательств и разбоев. Вместо колонии к детям применяли принудительные меры воспитания: от пробационного контроля до отправки в спецшколы для детей с девиантным поведением.

За прошлый год число осужденных подростков выросло на 20,3% - до 753 человек. Более 70% из них (548 человек) совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, включая убийства и насилие.

В абсолютных цифрах за прошлый год за решетку уехали 166 подростков. Из них 97 человек получили внушительные сроки - от 5 до 10 лет колонии. Как правило, это те, кто совершил тяжкие преступления против личности или попался на наркотиках.

Так, к длительным срокам (от 5 до 10 лет) за прошлый год приговорили:

За наркопреступления - 34 подростка;

За преступления сексуального характера - 30 подростков;

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - 15 подростков;

За убийство - 6 подростков.

Еще один несовершеннолетний получил срок более 10 лет за убийство при отягчающих обстоятельствах.

Статистика прокуроров позволяет составить четкий портрет казахстанского несовершеннолетнего правонарушителя. Абсолютное большинство - парни и мальчики (93,2% или 702 человека). Самая криминогенная группа - подростки в возрасте от 16 до 18 лет (634 человека). За год их число выросло почти на четверть. Вопреки мнению, что преступают закон "дети улиц", 87,6% осужденных - это учащиеся школ и колледжей. Около 12% (88 человек) нигде не учились и не работали (категория NEET).

Еще один разрушенный стереотип - статус семьи. Почти 62% осужденных подростков воспитывались в полных семьях (465 человек). Доля сирот и воспитанников интернатов среди малолетних преступников оказалась минимальной - всего 1,7%.