На церемонию поднятия флага собрались жители города и государственные служащие.

Сегодня, 4 июня, в Казахстане отмечают День государственных символов. Именно в этот день в 1992 году были официально утверждены Флаг, Герб и Гимн независимого Казахстана. Эти символы являются важными атрибутами суверенитета страны и отражают ее историю, единство и национальные ценности.

В Уральске в честь праздника состоялась торжественная церемония поднятия самого большого Государственного флага в городе. Посмотреть на это событие пришли жители города.

С праздником жителей поздравил аким области Нариман Турегалиев. Он отметил, что государственный флаг символизирует свободу и открытость Казахстана, Герб отражает единство и силу народа, а Гимн укрепляет патриотизм и вызывает чувство гордости за Родину.

-Дорогие земляки! Сегодня Казахстан - это признанное миром, авторитетное государство, вставшее на путь стабильного развития. Беречь наши государственные символы как зеницу ока на пути к достижению этих высоких целей - священный долг каждого гражданина, и особенно - подрастающего поколения. Уважение к символам - это знак безграничной любви к Родине. Пусть День государственных символов придаст всем нам новый импульс, силы и энергию! Пусть небесно-голубой флаг нашего независимого государства всегда гордо реет в мирном небе, а авторитет нашей страны только растет. Пусть будет крепким единство под нашим общим шаныраком, а будущее - светлым! Пусть наш народ будет в безопасности, а на нашей земле царит изобилие и благополучие! - сказал глава региона.

Нариман Турегалиев также подчеркнул, что государственный флаг Казахстана известен далеко за пределами страны.

Так, 1 июля 1994 года космонавт Талгат Мусабаев впервые поднял флаг Казахстана в космос. В 2015 году Айдын Аимбетов совершил полет вокруг Земли, взяв с собой Государственный флаг.

В 2024 году казахстанские альпинисты Анар Бурашева и Максут Жумаев установили флаг Казахстана на вершине Эвереста - самой высокой горы мира.

Кроме того, недавно по итогам онлайн-голосования на одной из международных платформ государственный флаг Казахстана был признан самым красивым флагом в мире.