В преддверии Дня государственных символов в Уральске состоялось торжественное вручение ключей от новых квартир для очередников.

Долгожданное новоселье отпраздновали 150 уральцев, состоявших в очереди на жилье. Ключи от новых квартир в многоэтажке нового микрорайона Акжайык горожанам вручил аким ЗКО Нариман Турегалиев.

Глава региона поздравил новоселов и подчеркнул, что обеспечение западноказахстанцев качественным и доступным жильем остается одним из главных приоритетов властей.

- Новое жилье - это большое счастье для каждой семьи, начало новой жизни. Работа по обеспечению жильем жителей региона будет продолжена. Мы и дальше будем проводить системную работу, чтобы каждый гражданин мог жить в комфортных условиях, - отметил Нариман Турегалиев.

Новый многоквартирный дом был построен и реализован по государственной жилищной программе через АО "Отбасы банк". Квадратные метры распределили среди уральцев, нуждающихся в жилье, в строгом соответствии с действующим законодательством.

В акимате добавили, что сейчас в микрорайоне Акжайык не только активно возводят многоэтажки, но и параллельно занимаются подведением инженерно-коммуникационной инфраструктуры, строительством дорог и благоустройством дворовых территорий.

Власти Уральска озвучили объемы жилищного строительства, запланированные на текущий год: