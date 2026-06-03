За одну ночь житель Петропавловска умудрился оставить полицейского практически без всего служебного набора. Похититель был настолько пьян, что осознал, кого именно обокрал, только после того, как примерил форменный бушлат, сообщает Telegram-канал Halyqstan.
Все случилось поздно вечером. Изрядно выпивший 32-летний Карим Ибатулин гулял по улицам города. В одном из дворов ему приглянулась Toyota. Он решил проверить, закрыта ли дверь. Оказалось - нет.
Дальше, по его собственным словам, сработала логика "раз открыто - значит можно заглянуть". А затем и забрать всё, что попадется под руку.
Из автомобиля исчезли: планшет Samsung стоимостью почти 150 тысяч тенге, форменное обмундирование МВД, кобура от пистолета, жезл регулировщика, светоотражающий жилет, фонарик, перчатки, служебная книжка, рабочий планшет и даже свисток.
В суде Ибатулин рассказал, что нес добычу в руках, но быстро устал, и часть вещей просто раскидал по дороге. Самый неожиданный момент случился позже.
— Когда я надел бушлат, понял, что машина принадлежит полицейскому, — признался он в суде, добавив, что во всем виноват алкоголь.
Сам владелец служебного автомобиля обнаружил пропажу лишь утром, когда не нашел в салоне служебных вещей.
Подсудимый вину признал и ущерб возместил. Однако, несмотря на это, получил наказание - 3,5 года условно. Также ему назначены 100 часов общественных работ ежегодно. И, разумеется, запрет на употребление алкоголя.