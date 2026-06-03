Похититель был настолько пьян, что осознал, кого именно обокрал, только после того, как примерил форменный бушлат.

За одну ночь житель Петропавловска умудрился оставить полицейского практически без всего служебного набора. Похититель был настолько пьян, что осознал, кого именно обокрал, только после того, как примерил форменный бушлат, сообщает Telegram-канал Halyqstan.

Все случилось поздно вечером. Изрядно выпивший 32-летний Карим Ибатулин гулял по улицам города. В одном из дворов ему приглянулась Toyota. Он решил проверить, закрыта ли дверь. Оказалось - нет.

Дальше, по его собственным словам, сработала логика "раз открыто - значит можно заглянуть". А затем и забрать всё, что попадется под руку.

Из автомобиля исчезли: планшет Samsung стоимостью почти 150 тысяч тенге, форменное обмундирование МВД, кобура от пистолета, жезл регулировщика, светоотражающий жилет, фонарик, перчатки, служебная книжка, рабочий планшет и даже свисток.

В суде Ибатулин рассказал, что нес добычу в руках, но быстро устал, и часть вещей просто раскидал по дороге. Самый неожиданный момент случился позже.

— Когда я надел бушлат, понял, что машина принадлежит полицейскому, — признался он в суде, добавив, что во всем виноват алкоголь.

Сам владелец служебного автомобиля обнаружил пропажу лишь утром, когда не нашел в салоне служебных вещей.

Подсудимый вину признал и ущерб возместил. Однако, несмотря на это, получил наказание - 3,5 года условно. Также ему назначены 100 часов общественных работ ежегодно. И, разумеется, запрет на употребление алкоголя.