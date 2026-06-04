Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

По данным РГП "Казгидромет", 5 июня на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный днем на западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Уральске прогнозируют переменную облачность и погоду без осадков, днём +24..+26 градусов, ночью +11..+13 градусов.

В Атырау будет малооблачно и без осадков. Днём температура воздуха поднимется +26..+28 градусов, ночью опустится до +13..+15 градусов.

В Актобе пройдет дождь с грозой. Днём +20..+22 градуса, ночью +13..+15 градусов.

В Актау - малооблачно и без осадков. Днём столбики термометров покажут +22..+24 градусов. Ночью +13..+15 градусов.