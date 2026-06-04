С 12 июля 2026 года в Казахстане начнут действовать обновлённые правила контроля за программой субсидирования арендного жилья. Полномочия акиматов и Отбасы банка расширены — теперь они смогут проводить более масштабные проверки съёмных квартир, чтобы установить, действительно ли получатели помощи проживают по указанным адресам, передает Мой Город со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Кого коснутся проверки

Изменения затронут исключительно социально уязвимые категории граждан, которым государство компенсирует 50% стоимости аренды. Речь идёт о многодетных семьях, детях-сиротах, людях с инвалидностью I и II групп, а также семьях, воспитывающих детей с инвалидностью.

При этом одним из ключевых условий получения субсидий остаётся ограничение по доходу: среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать одного прожиточного минимума (в 2026 году — 50 851 тенге).

Как будут проходить проверки

В Министерстве промышленности и строительства РК уточнили, что контроль за фактическим проживанием существовал и ранее, однако теперь он станет регулярным и системным. Акиматы, Отбасы банк и профильное министерство будут обмениваться данными в режиме реального времени.

Главная цель — выявление случаев фиктивного получения помощи, когда аренда оформляется лишь формально, а бюджетные средства фактически присваиваются мошенниками.

Обычных арендаторов это не затронет

Для граждан, которые арендуют или сдают жильё без участия государственных субсидий, ничего не изменится. Проверки их не коснутся. При этом подчёркивается, что проникновение в жильё без законных оснований недопустимо: конституционное право на неприкосновенность жилища сохраняется, а все проверки должны проводиться строго в рамках закона.

Контекст: новые меры на рынке недвижимости

Это не первая инициатива, направленная на регулирование рынка жилья. Ранее глава Отбасы банка Ляззат Ибрагимова предложила повысить налоги для граждан, массово скупающих квартиры с целью перепродажи или сдачи в аренду.

Также обсуждается полный отказ от наличных расчётов при покупке недвижимости, чтобы исключить серые схемы и занижение стоимости объектов в договорах.

Возможные последствия

Эксперты не исключают, что усиление налоговой нагрузки на владельцев нескольких квартир может привести к росту арендных ставок — дополнительные расходы собственники, вероятно, переложат на арендаторов.