16 центнеров с гектара: в Актюбинской области собирают первый урожай

В этом сезоне местным фермерам предстоит собрать урожай с 435 тысяч гектаров зерновых, 84 тысяч гектаров масличных культур, а также с 6,1 тысячи гектаров, отведенных под картофель, овощи и бахчевые.

Аграрии Актюбинской области вышли на поля: в регионе в полном разгаре уборочная кампания. В этом сезоне местным фермерам предстоит собрать урожай с 435 тысяч гектаров зерновых, 84 тысяч гектаров масличных культур, а также с 6,1 тысячи гектаров, отведенных под картофель, овощи и бахчевые.

На полях задействовали внушительный парк техники: 1,5 тысячи тракторов, около 600 зерноуборочных комбайнов, 800 прицепов и порядка 500 грузовиков. Чтобы сельхозтехника работала без сбоев, фермерам выделили 8 тысяч тонн удешевленного дизеля по цене 278 тенге за литр - это почти на 15% ниже среднерыночной стоимости.

По программе льготного кредитования "Кең дала-2" аграрии региона получили 8 млрд тенге под 5% годовых, а на прямое субсидирование растениеводства государство направило еще 2,1 млрд тенге.

На сегодня хлеборобы успели обработать 36,6 тысячи гектаров и намолотили свыше 58,6 тысяч тонн продукции. Средняя урожайность пока держится на отметке 16 центнеров с гектара. На пик мощности уборочная кампания выйдет ближе к концу августа.

К приему зерна нового урожая в области полностью готовы элеваторы и частные склады - их общая вместимость превышает 685 тысяч тонн.

В лидерах по объемам - Каргалинский район, где под зерновые отведено 109 тысяч гектаров. Местные аграрии уже убрали первые 13,2 тысячи гектаров, максимально используя сухую и теплую погоду.