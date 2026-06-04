4 июня в Казахстане отмечается День государственных символов – праздник, который напоминает о важнейших атрибутах независимого государства: Флаге, Гербе и Гимне Республики Казахстан.

4 июня в Казахстане отмечается День государственных символов – праздник, который напоминает о важнейших атрибутах независимого государства: Флаге, Гербе и Гимне Республики Казахстан.

В Атырау на площади Государственных символов состоялось торжественное мероприятие с церемонией поднятия Государственного флага. В нем приняли участие аким области Серик Шапкенов, депутаты, представители государственных и правоохранительных органов, ветераны, молодежь и жители города.

Жители, собравшиеся на национальный праздник, вместе исполнили Государственный гимн.

Выступая перед собравшимися, аким области Серик Шапкенов подчеркнул особую роль государственных символов в укреплении патриотизма и национального единства.

– Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев неоднократно отмечал, что государственные символы объединяют наш народ на пути к общим целям, укрепляют национальный дух и воспитывают чувство патриотизма. Уважение к государственным символам начинается с уважения к своей стране. Если каждый гражданин – от самых юных до старшего поколения – будет бережно относиться к нашим символам, это станет проявлением истинной любви к Отечеству. Желаю, чтобы наш Флаг всегда гордо развевался, Гимн вдохновлял новые поколения, а независимость Казахстана оставалась прочной и незыблемой, – сказал Серик Шапкенов.

Праздничное мероприятие завершилось концертной программой с участием творческих коллективов региона.