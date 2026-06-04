В соседнем областном центре уже третий день не прекращаются аномальные ливни. Машины буквально плывут по улицам, а в ситуационный центр поступило полторы тысячи жалоб.

Актобе тонет из-за проливных дождей. Соцсети переполнены кадрами, которые публикуют местные жители: в многоэтажках массово текут крыши, к подъездам невозможно подойти из-за огромных луж, а легковые автомобили скрывает водой по самые зеркала.

Потоп оказался настолько масштабным, что, по данным "Казгидромета", в городе уже выпало количество осадков, близкое к годовой климатической норме.

В акимате Актюбинской области сообщили, что коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы. В ночь на 4 июня спецтехника работала без перерыва - откачано более 110 тысяч кубометров воды.

-На улицах города в две смены работают 110 ассенизаторских машин, пять насосных станций и мотопомпы. Для отвода дождевых вод определены 30 специальных мест сброса. Работы продолжаются непрерывно, — отчитались в местном исполнительном органе.

За сутки в городской ситуационный центр поступило около 1,5 тысяч обращений от тонущих актюбинцев. В акимате уверяют, что по 1 200 заявкам меры уже приняты, остальные находятся в работе.

Радоваться жителям Актобе пока рано, но синоптики прогнозируют резкую смену погоды. По данным метеорологов, дожди в регионе будут идти еще ближайшую неделю. Однако сразу после затяжных ливней город ждет экстремальная жара - к середине июня столбики термометров могут резко взлететь до +40 °C.

Напомним, аналогичная ситуация сложилась и в Атырауской области.

Айман Карим